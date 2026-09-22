В школах и детских садах объявили карантин
В школах и детсадах Якутска начались карантины
С 7 по 13 сентября в городе Якутске было зарегистрировано 5495 случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости выше предыдущей недели в 2,4 раза, превышая недельный эпидемиологический порог на 64%. Такая информация прозвучала на общегородской планерке.
По возрастным группам картина следующая: от 3 до 6 лет – увеличение в 2,2 раза, от 7 до 14 лет – в 3,7 раз, от 15 лет и старше – в 2,2 раза. Свыше 15 тысяч человек за неделю привито от гриппа.
Из-за эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ начались карантины. На прошлой неделе было частичное закрытие д/с № 13 «Светлячок». Полностью было закрыто 2 школы — школа №13 и ФТЛ им. Ларионова. 8 школ частично закрывали классы.
Резкий скачок: Заболеваемость ОРВИ выросла в два раза
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