Ежедневный гороскоп на вторник 22 сентября 2026 года

Гороскоп на 22 сентября 2026 года расскажет, кому звёзды обещают романтику, кого ждут карьерные возможности и для кого наступает время перемен.

гороскоп на вторник 22 сентября

Луна сегодня

Гороскоп на 22 сентября 2026: 11, 12 лунный день. Растущая Луна. Луна находится в Водолее. Сегодня нет астрологических ограничений для покупок и принятия важных решений.

Овен (21 марта — 19 апреля)

В ближайшие четыре недели вам потребуется больше сна. Вы станете наблюдательнее и внимательнее к близким, а это поможет понять, как улучшить отношения. Сегодня особенно порадует общение с друзьями, прежде всего с женщинами.

Телец (20 апреля — 20 мая)

В ближайшие четыре недели вы будете с энтузиазмом браться за дела. Желание успеть как можно больше поможет действовать эффективно и не тратить силы впустую. Сегодня вы на виду и привлекаете внимание окружающих — учитывайте это.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Ближайшие четыре недели обещают быть весёлыми и беззаботными. Романтика, развлечения с детьми, спортивные события, искусство и культурная жизнь будут особенно вас привлекать. Чаще выбирайтесь в свет. Отношения с коллегами станут теплее. А сегодня попробуйте что-нибудь новое!

Рак (21 июня — 22 июля)

В ближайшие четыре недели ваше внимание будет сосредоточено на доме, семье и отношениях с кем-то из родителей. Вероятны семейные обсуждения и домашний ремонт. К счастью, среди повседневных забот найдётся место романтике и приятным развлечениям.

Лев (23 июля — 22 августа)

В ближайшие четыре недели ритм жизни ускорится: вас ждут поездки, встречи и множество дел. Многие Львы будут больше обычного читать, писать и учиться. Общение обещает быть оживлённым, а встречи с гостями у вас дома принесут особое удовольствие.

Дева (23 августа — 22 сентября)

«Где здесь можно заработать?» — вот ваш девиз на ближайшие четыре недели. К счастью, у многих Дев появятся удачные идеи для увеличения дохода. Заодно стоит разобраться со своими вещами: понять, что у вас есть и что действительно нужно. Наведите порядок в шкафах и ящиках — позже вы скажете себе спасибо.

Весы (23 сентября — 22 октября)

В ближайшие четыре недели Солнце будет находиться в вашем знаке, помогая восстановить силы и зарядиться энергией на оставшуюся часть года. Такой период бывает лишь раз в году. Он также обещает благоприятные обстоятельства и знакомства с влиятельными людьми. Используйте эти возможности по максимуму!

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Венера сейчас находится в вашем знаке, помогая легче находить общий язык с окружающими. Это также удачное время для обновления гардероба: вам будет нравиться собственное отражение в зеркале. Ближайшие четыре недели особенно подходят для определения целей на новый личный год — от одного дня рождения до следующего.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

В ближайшие четыре недели ваша популярность вырастет, особенно среди тех, кто моложе вас. Наслаждайтесь общением. У некоторых Стрельцов появится возможность чему-то научиться или поделиться знаниями. Заранее разберитесь в документах и деталях, если предстоят споры о наследстве, страховке или совместном имуществе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В ближайшие четыре недели Солнце будет находиться в верхней точке вашей астрологической карты, представляя вас в выгодном свете. Окружающие, особенно руководители и влиятельные люди, будут вами восхищаться — даже если вы не станете делать ничего необычного. Не отказывайтесь от новых обязанностей или повышения: у вас есть все шансы проявить себя!

Водолей (20 января — 18 февраля)

В ближайшие четыре недели вам захочется путешествовать и расширять кругозор. Если уехать не получится, попробуйте стать туристом в собственном городе. Запишитесь на курсы, освойте что-нибудь новое. Присмотритесь к возможностям в издательском деле, медицине и юриспруденции.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ближайшие недели будут насыщены самыми разными делами. Вас привлекут путешествия и продолжение образования. Найдётся место встречам, развлечениям и спортивным соревнованиям. При этом серьёзного внимания потребуют вопросы совместного имущества, налогов, долгов и наследства.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родилась актриса Билли Пайпер (1982) и актриса Мария Голубкина (1973).

Вы сообразительны, изобретательны и открыты передовым идеям. Вам необходимы новые впечатления и интеллектуальные стимулы. Этот год обещает захватывающие перемены и больше личной свободы. Сохраняйте гибкость и отпускайте всё, что мешает вашему развитию. Ищите новые возможности и будьте готовы действовать быстро. Пришло время расширять горизонты!