Гороскоп на неделю с 20 по 27 сентября 2026

Неделя с 20 по 26 сентября обещает всем знакам зодиака новые поводы для общения и романтики, а полнолуние в Овне напомнит о важности терпения и бережного отношения к близким.

гороскоп на неделю с 20 по 27 сентября

Для всех знаков

Во вторник осеннее равноденствие возвестит о начале осени, а в субботу нас ждёт полнолуние в огненном Овне. На этой неделе особенно актуальны советы гороскопа на неделю с 20 по 27 сентября. В четверг и пятницу запаситесь терпением, чтобы избежать резких разговоров.

Но главная новость недели — переход Солнца из деловитой Девы в любезные, любящие удовольствия Весы. В ближайшие четыре недели всем нам захочется чаще общаться и проводить время в компании. Больше внимания мы будем уделять личному комфорту, своему внешнему виду и красоте окружающего пространства — особенно дома.

Усилится интерес к искусству, поэзии, музыке и моде. Возможно, многих потянет смотреть судебные драмы и читать книги о громких процессах. Ведь Весы покровительствуют и высокой моде, и правосудию. Вы только посмотрите, как одеваются адвокаты! Всё очевидно. Сумочку на стол — защита закончила.

Овен

21 марта — 19 апреля

На этой неделе Солнце на четыре недели перейдёт в знак, противоположный вашему. Такое бывает раз в год. В астрологическом смысле светило окажется максимально далеко от вашего знака, поэтому привычного запаса сил может не хватать. Вывод: постарайтесь больше спать.

Зато такое положение Солнца поможет объективнее взглянуть на самые близкие отношения. Вы сможете лучше понять, как ведёте себя с другими людьми. Это полезная возможность: для гармоничного союза важно не только то, насколько партнёр подходит вам, но и то, насколько вы подходите ему.

Всё это особенно актуально сейчас: в субботу произойдёт единственное за год полнолуние в вашем знаке. В последние дни недели отношения могут стать напряжённее. Будьте наблюдательны, терпеливы и внимательны к чувствам других.

Телец

20 апреля — 20 мая

Вы — чувственный знак: любите приятные прикосновения и земные удовольствия. Вкусная еда, хорошее вино, хороший секс и уютный дом — всё это по вашей части. Но если работа по-настоящему увлекает, вы без промедления берётесь за дело!

Именно такой настрой будет сопровождать вас в ближайшие четыре недели: Солнце и Меркурий подстегнут желание работать продуктивно. Приготовьтесь засучить рукава и лично включиться в процесс — вам захочется действовать эффективно и получать ощутимые результаты.

В общении вы тоже станете прямее и настойчивее. Однако в четверг и пятницу, накануне субботнего полнолуния, проявите терпение к коллегам. Не позволяйте разногласиям пустить ваш проект под откос.

Близнецы

21 мая — 20 июня

Вот кому повезло! На этой неделе Солнце переходит в самый жизнерадостный сектор вашей карты и останется там на четыре недели. Впереди — время удовольствий!

Отпуск, спортивные мероприятия, встречи, театр, искусство, игры с детьми и любые возможности проявить творческие способности будут особенно радовать. Романтике тоже дан зелёный свет. Ура!

Правда, в четверг и пятницу, перед субботним полнолунием, возможны напряжённые моменты. Запаситесь терпением — особенно если вы родители.

Сейчас вы готовы усердно работать ради заработка, отчасти потому, что и тратите немало. К счастью, отношения с коллегами складываются тепло и непринуждённо. У многих из вас может даже начаться служебный роман.

Рак ваш гороскоп на неделю с 20 по 27 сентября

21 июня — 22 июля

На этой неделе Солнце переходит в сектор дома и семьи. В ближайшие четыре недели домашние дела и отношения с близкими, особенно с родителями, будут занимать больше вашего внимания. Предстоят семейные обсуждения, а возможно, и ремонт.

Однако субботнее полнолуние может обострить отношения с родителями или старшими родственниками. Напряжение, вероятно, начнёт нарастать уже в четверг и пятницу.

Постарайтесь сохранить мир, но помните: пока в вашем знаке находится воинственный Марс, вы сами можете невольно подливать масла в огонь. Зато в любви и общении с детьми всё складывается благоприятно.

Лев

23 июля — 22 августа

Ритм жизни ускоряется, и внезапно дел становится невпроворот! Короткие поездки, повседневные хлопоты, встречи — вот лишь часть того, что заполняет ваше расписание. Некоторые Львы также будут больше писать, читать или учиться.

Одновременно захочется освежить интерьер и сделать дом красивее. Возможно, вы начнёте чаще приглашать гостей.

Согласно этому прогнозу, субботнее полнолуние потребует от вас повышенной осторожности, причём уже с четверга. Внимательнее относитесь к своим словам и поступкам, чтобы потом ни о чём не жалеть.

Наслаждайтесь общением и выходите в свет с блеском! Почему бы, например, не приколоть к лацкану значок с любимым супергероем?

Дева

23 августа — 22 сентября

В ближайшие четыре недели ваше внимание будет особенно сосредоточено на деньгах, заработке, расходах и имуществе.

При этом субботнее полнолуние может спровоцировать споры о совместной собственности, ваших вещах или чьих-то притязаниях на ваши средства. Напряжение способно возникнуть уже в середине недели.

К счастью, Венера в секторе общения придаст вашим словам мягкость и обаяние. Вы сумеете уладить возникающие вопросы с присущими Деве тактом и точностью.

Вас также будут привлекать физическая активность и соревновательные виды спорта. И всё же среди дел находите время замечать красоту вокруг — даже в самых привычных местах.

Весы ваш гороскоп на неделю с 20 по 27 сентября

23 сентября — 22 октября

На этой неделе Солнце входит в ваш знак и останется в нём на четыре недели. Это ежегодная возможность восстановить силы и зарядиться энергией на будущее.

Солнце будет притягивать к вам благоприятные обстоятельства и людей. Словом, наступает ваше время!

Однако в субботу произойдёт единственное за год полнолуние в противоположном вам знаке. Оно может добавить напряжения в отношения с самыми близкими. Первые признаки разногласий могут появиться уже в среду или четверг.

Ваш главный союзник — терпение. Именно оно поможет не опускаться до перепалки с теми, кто пытается вас задеть. Как гласит известная шутка: «Никогда не боритесь со свиньёй. Вы оба испачкаетесь, но свинье это понравится».

Скорпион

23 октября — 21 ноября

Примерно десять дней назад в ваш знак вошла Венера. Она останется здесь до конца октября, затем, двигаясь ретроградно, примерно на месяц вернётся в Весы. А 4 декабря вновь войдёт в Скорпион и пробудет в нём до конца года.

Для вас это приятный период: Венера обещает больше красоты, денег, радостных событий и интересных знакомств. Даже без особых усилий вы будете казаться окружающим обаятельнее и остроумнее. Тра-ля-ля — жизнь хороша!

Причём притягивать вы будете не только красивые вещи, но и романтическое внимание. Это влияние способно сделать повседневность заметно приятнее.

Возможны также путешествия и новые перспективы в издательском деле, медиа, высшем образовании, медицине и праве. Пользуйтесь моментом!

Стрелец

22 ноября — 21 декабря

Солнце переходит в ваш одиннадцатый дом — сектор дружбы, так что впереди месяц активной общественной жизни.

Вы станете чаще общаться с теми, кто моложе вас. Друзья, единомышленники и участники различных сообществ будут рады видеть вас в своей компании.

Ближайшие четыре недели отлично подходят для того, чтобы определить цели и обсудить свои идеи с другими. Обратная связь может оказаться весьма полезной.

Однако субботнее полнолуние способно внести напряжение в отношения — в том числе с детьми и романтическими партнёрами. Возможно, вы почувствуете это уже в среду или четверг. Держитесь выше мелких ссор: оттуда и вид лучше.

Не исключены споры о наследстве или совместном имуществе, но ваше непринуждённое дружелюбие поможет с ними справиться.

Козерог

22 декабря — 19 января

В ближайшие четыре недели Солнце будет находиться на вершине вашей астрологической карты. Это происходит раз в год и символически выводит вас в центр внимания — причём в самом выгодном свете, даже если вы ничего специально не предпринимаете.

Поэтому, если вам предложат взять на себя больше ответственности или занять более высокую должность, соглашайтесь! Чтобы произвести хорошее впечатление, не придётся изобретать ничего особенного. Вот что значит удачное освещение!

Правда, субботнее полнолуние может добавить напряжения в отношения с руководством, старшими или кем-то из семьи. Первые сложности возможны уже в середине недели.

Сохраняйте хладнокровие и выдержку даже под давлением. Особенно важно не позволить временному раздражению повредить семейным отношениям.

Водолей

20 января — 18 февраля

На этой неделе важно не терять голову: в прогнозе сочетаются две разные тенденции.

С одной стороны, Солнце переходит в сектор приключений. Вам захочется действовать спонтанно, следовать своим желаниям, куда-нибудь уехать или найти другой способ расширить горизонты.

С другой стороны, субботнее полнолуние в астрологической трактовке призывает к осторожности, причём уже со среды. Поэтому, увлёкшись свободой и новыми впечатлениями, не забывайте об обычных мерах безопасности. Берегите себя и не торопитесь.

Зато отношения с руководством и влиятельными людьми складываются прекрасно. К тому же вы готовы усердно работать. Отличное сочетание!

Рыбы

19 февраля — 20 марта

В ближайшие четыре недели могут возникать споры и затруднения, связанные с совместным имуществом, наследством, налогами, долгами или страховкой. Словом, со всей этой бумажной волокитой.

К субботе, на фоне полнолуния, какой-то из этих вопросов может обостриться и потребовать решения. Действуйте осмотрительно.

К счастью, в работе всё складывается благоприятно. Путешествия, учёба и романтические отношения тоже обещают порадовать.

Вы настроены игриво и решительно, поэтому вас могут особенно увлечь соревновательные виды спорта. Не исключён и новый роман — с искрой и пикантными подробностями.

В ближайшие четыре недели чувства и желания станут интенсивнее. Просто учитывайте это: ничего такого, с чем вы не могли бы справиться.

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