Иностранные наблюдатели о выборах в Якутии

Международные наблюдатели, работающие в Якутии в дни голосования, сообщили, что на посещённых ими избирательных участках нарушений не зафиксировали, сообщает ЯСИА.

Также они отметили организацию общественного наблюдения и использование цифровых технологий. Международный электоральный эксперт, представитель экономического, культурного и социального совета Республики Мали Пангале Сайе рассказал, что в течение трёх дней международная группа посетила более 10 избирательных участков в Якутске, Намском и Хангаласском районах.

«Уже на протяжении трёх дней посещаем избирательные участки. Ни на одном из них нарушений не зафиксировано», — сообщил он.

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Иностранные наблюдатели за выборами в Якутии