Началось строительство глубоководного порта Найба на море Лаптевых

Глава Якутии сообщает об этом в своем канале.

— Вместе с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым доложили помощнику Президента России, председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву о начале работ по строительству глубоководного порта Найба. Инвестор приступил к мобилизации техники и подготовке площадки. Еще меньше года назад по итогам совещания в Якутске проект перешел от концепции к предметной проработке, а теперь начинаются реальные работы на побережье моря Лаптевых. Важно, что проект реализуется с привлечением частных инвестиций.

Одним из первых крупных проектов, для которых будет работать Найба, станет освоение Кючуса – одного из крупнейших неосвоенных золоторудных месторождений России. Но значение порта намного шире. Он создаст новый морской вход в северо-восточную часть Якутии, повысит надежность снабжения арктических районов и откроет возможности для реализации новых промышленных проектов.

В перспективе Найба станет одним из ключевых узлов маршрута «Мохэ – Найба» и более широкой системы Трансарктического транспортного коридора, связывающей Дальний Восток, российскую Арктику и международные рынки. Для Якутии это возможность вовлечь в развитие огромные территории и богатейшую минерально-сырьевую базу, создавать новые производства и рабочие места. По сути, мы формируем новую транспортную основу для развития республики на десятилетия вперед.

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