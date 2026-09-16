Рейтинг самых быстрорастущих в зарплате сфер Якутии

За восемь месяцев 2026 года средняя предлагаемая зарплата в Республике Саха (Якутия) выросла на 30% — со 109,6 тыс. рублей в январе до 142,4 тыс. рублей в августе. По данным аналитиков hh.ru, быстрее всего зарплатные предложения увеличились для административного персонала: за этот период они выросли на 62%.

Для административного персонала средняя предлагаемая зарплата выросла с 71,2 тыс. до 115,3 тыс. рублей. На втором месте — обслуживающий персонал: зарплатные предложения здесь увеличились на 49%, с 87,8 тыс. до 131,2 тыс. рублей.

Следом идут туризм, гостиницы и рестораны (+10%, до 66,8 тыс. рублей), автомобильный бизнес и транспорт, логистика и перевозки (по +8%, до 179,8 тыс. и 192,8 тыс. рублей соответственно), продажи и обслуживание клиентов (+6%, до 84,8 тыс. рублей), а также высший и средний менеджмент (+5%, до 177,9 тыс. рублей). В остальных профессиональных областях динамика предлагаемых зарплат была более умеренной.

Отдельно на динамику доходов работников влияет развитие рынка временной занятости. По данным платформы для поиска подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в hhgroup), сильнее всего за год выросла ставка специалистов на кассах самообслуживания: примерно на 21%, до 359 рублей в час. На втором месте по темпам роста — сборка заказов (+12%, до 327 рублей в час), далее работа грузчиком (+10%, до 283 рублей в час), работа в торговом зале (+8%, до 263 рублей в час) и работа в пекарне (+8%, до 331 рубля в час). При этом специалисты на кассах самообслуживания лидируют одновременно и по росту ставки, и по ее итоговому уровню.

В разрезе регионов округа сильнее всего за 8 месяцев выросла медиана зарплатных предложений в Забайкальском крае — на 33%, до 115 тыс. рублей. На втором месте Республика Саха (Якутия) (+30%, до 142,4 тыс. рублей), на третьем — Еврейская автономная область (+27%, до 103,4 тыс. рублей).

«Спрос на временных исполнителей продолжает расти, что подтверждает рост ставок. Бизнес стремится привлекать внешний персонал, чтобы оптимизировать расходы на фонд оплаты труда без потерь в качестве обслуживания покупателей, и это отражается в том числе на условиях оплаты. Для исполнителей это означает, что с каждым годом появляется все больше возможностей для дополнительного заработка», — подчеркнул генеральный директор «Моей смены» Николай Гальянов.

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