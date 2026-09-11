Продолжается реконструкция Дома-интерната в Якутске

Строительная готовность нового корпуса Республиканского дома-интерната составляет — 69 %. Построено основное здание, переход, соединяющий его со старым корпусом, кровля и фасад практически готовы. Строители ведут внутренние работы и благоустройство прилегающей территории. Как сообщили в АО «ИФК «РФА-Инвест» (входит в Группу «РИК»), объект будет сдан в сентябре 2027 года.

Реконструкция Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов им. В.П. Решетникова предусматривает строительство пристроя к корпусу на улице Якутской. Это будет новое каменное трехэтажное здание общей площадью 8 931 кв. метр. Объект позволит расширить дом-интернат на 200 мест.

Проект реализуется за счет средств федерального (99%) и республиканского бюджетов.

«Строительная готовность объекта составляет — 69 процентов. Работа идет активно, стараемся успеть выполнить как можно больше работ до наступления отрицательных температур», — сообщил заместитель генерального директора АО «ИФК «РФА-Инвест» Владимир Жирков.

Сейчас выполняются строительно-монтажные работы по внутренним инженерным сетям и коммуникациям, отделочные работы внутри здания и завершение наружных работ по фасаду, устройство пандусов и центрального входа, а также выполняются работы по благоустройству территории. На объекте заняты более 80 человек.

Снаружи выполняются работы по вертикальной планировке, устройству бордюров, укладке тротуарных плит и изготовлению ограждения. Завершена насосная станция и установлены пожарные резервуары.

Внутри здания строители завершают шпатлевание стен, укладку настенной плитки и керамогранита на пол, установлены противопожарные двери.

По внутренним инженерным сетям и коммуникациям выполнено: по электрике – монтаж магистральных линий электроснабжения, поэтажная разводка, монтаж щитов и ВРУ. Также в стадии завершения монтажные работы по системе теплоснабжения (отопления). Наружная канализация выполнена на 95%. Продолжается монтаж вентиляционного оборудования.

«Объект сдаем в конце третьего квартала 2027 года согласно срокам по условиям государственного контракта. Мы идем с опережением графика, планируем в конце октября приостановить работы и законсервируем объект на зиму. С весны 2027года начнем подготовительные работы и потом приступим к окончательной чистовой отделке и монтажу и установке инженерного оборудования и санфаянса. В зимний период планируем закуп и комплектацию необходимых строительных материалов и оборудования для завершения объекта», — сказал Владимир Жирков.

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