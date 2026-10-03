Северное сияние: открытие XVI Международного арктического музыкального фестиваля

1 октября, в Международный день музыки, Филармония Якутии открыла новый 2026/2027 сезон и дала старт XVI Международному арктическому музыкальному фестивалю «Северное сияние». В программе вечера соединились мировые шедевры и премьеры современной музыки.

С приветственным словом к публике обратились заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Ирина Кобзева и генеральный директор Государственной филармонии им. Г. Кривошапко Туйаара Пестрякова.

-От имени Министерства культуры и духовного развития республики приветствую вас на открытии XVI Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние», — сказала Ирина Кобзева. — Мы традиционно открываем его в Международный день музыки. Фестиваль объединяет выдающихся музыкантов и ведущие коллективы России и зарубежья, он стал брендом нашей республики и мостом, соединяющим Якутию с миром. Желаю вам хорошего настроения и заряда энергии на весь год!

— От имени коллектива филармонии поздравляю всех с Международным днём музыки, — обратилась к залу Туйаара Пестрякова. — Сегодня мы открываем XVII симфонический сезон. В программе фестиваля — симфоническая, хоровая, органная и духовая музыка, много гостей. Желаю хорошего музыкального вечера!

Музыкальная программа открылась Прелюдией к опере «Тристан и Изольда» Рихарда Вагнера. Это произведение, основанное на средневековой легенде, погрузило слушателей в атмосферу сильной и трагической любви, где чувство долга отступает перед силой чувства. Исполнил сочинение Государственный симфонический оркестр «Симфоника АРТика» под управлением дирижера Максима Ноговицына.

Во второй части первого отделения прозвучал сложнейший Концерт для скрипки с оркестром ре минор Яна Сибелиуса — единственный концерт в наследии финского классика.

Солистка — лауреат международных конкурсов Агата Быстрова. Ее исполнение соединило в себе суровую красоту северной природы и виртуозный романтизм, за что публика наградила артистку продолжительными аплодисментами.

После антракта слушателей ждал сюрприз — премьера Концерта для вибрафона и камерного оркестра № 2 бразильского композитора Нея Розауро. Партию вибрафона исполнил лауреат международных конкурсов, участник уникального проекта «Музыкальная сборная России» под руководством народного артиста РФ Сергея Ролдугина — Андрей Тарануха. В четырех частях концерта вибрафон предстал как универсальный инструмент, способный передать и бразильскую ритмическую энергию, и нежную лирику. Публика тепло приняла современное произведение, отметив виртуозность солиста.

Продолжила вечер Сюита № 2 из балета «Треуголка» Мануэля де Фальи. Эта музыка, основанная на испанском фольклоре, но облаченная в строгие классические формы, прозвучала ярко и темпераментно. Три номера — «Соседский танец», «Танец мель ника» и «Финальный танец» — нарисовали перед слушателями живые картины испанской жизни.

Завершился концерт знаменитым Дансоном № 2 Артуро Маркеса. Это произведение, являющееся визитной карточкой современной мексиканской музыки, наполнило зал неудержимой энергией. Ритмичные акценты и латиноамериканский колорит стали идеальной кульминацией вечера.

Публика принимала артистов восторженно: зал не сдерживал эмоций, солистам преподносили цветы, а каждый номер сопровождался продолжительными аплодисментами.

Открытие XVI Международного арктического музыкального фестиваля «Северное сияние» стало событием, объединившим немецкий романтизм, финскую суровость, бразильскую экспрессию и испанский огонь.

Впереди — новые концерты и встречи с искусством. Но этот вечер, прошедший в Международный день музыки, уже вписал яркую страницу в историю культурной жизни Якутии.





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