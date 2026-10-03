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03.10.2026 18:01
чтение: 1 мин
Культура
#владимир Аммососв
#кинопремия
#Якутское кино

Успешный дебют депутата: фильм Владимира Аммосова награжден кинопремией!

фильм

Фильм «Золото Тойон Бая: Дневник геолога» стал лауреатом III Дальневосточной кинопремии

Фильм одержал победу в номинации «Дебют». Режиссёром и сценаристом фильма является депутат Якутской гордумы, экс-руководитель СЭГХ и глава МУП «Аптеки Якутска» Владимир Аммосов. По его словам, сценарий фильма писался почти два года. Изначально он был совсем другим и продвигался довольно тяжело, поэтому на какое-то время я его отложил. Весной прошлого года вернулись к нему, пересобрали и фактически дали ему новую жизнь.
Сюжет фильма «Золото Тойон Бая: Дневник геолога»: купец-миллионер во время Гражданской войны прячет свое золото в глухой тайге. Легенда о пропавшем кладе передаётся из уст в уста. В наши дни друзья Саша и Виталий, оказавшись в

долговой яме, решают найти сокровища, чтобы изменить свою судьбу.
«Получения награды, как дебютанта дальневосточной премии, вызывает потрясающие эмоции. Спасибо организаторам и всем, кто был в этот день вместе с нами», — прокомментировал награду Владимир Аммосов.

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Источник: Эхо столицы
Фото: Эхо столицы

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