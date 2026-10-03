Нежные морковные котлеты с сыром и чесноком
Это простое, полезное и очень вкусное блюдо. Морковные котлеты получаются сочными внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Их можно подавать как самостоятельное блюдо со сметаной или в качестве легкого гарнира к мясу и рыбе.
Ингредиенты:
- Морковь — 500 г (примерно 3-4 средние шт.)
- Лук репчатый — 1 шт. (небольшой)
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Сыр твердый или полутвердый — 70 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Манная крупа (или обычная мука) — 3–4 ст. л.
- Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
- Свежая зелень (укроп, петрушка) — по желанию
Пошаговое приготовление:
Шаг 1. Подготовка овощей
Морковь и лук очистите. Натрите морковь на средней или мелкой терке. Лук тоже лучше натереть на терке (или очень мелко порубить ножом), чтобы он не чувствовался в готовых котлетах, но дал сочность.
Совет: если морковь попалась очень сочная, слегка отожмите руками лишний сок, иначе котлеты будут разваливаться.
Шаг 2. Замес «фарша»
Переложите овощи в глубокую миску. Добавьте туда выдавленный через пресс чеснок, натертый на мелкой терке сыр, вбейте яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.
Шаг 3. Добавление загустителя
Всыпьте манную крупу (с ней котлеты получаются более пышными и нежными) или муку. Еще раз хорошо перемешайте и оставьте массу постоять на 10–15 минут. Это нужно, чтобы манка набухла и «связала» тесто.
Шаг 4. Формирование и жарка
Разогрейте сковороду с добавлением растительного масла. Смочите руки прохладной водой (так тесто не будет липнуть к ладоням), возьмите немного морковной массы и сформируйте небольшие аккуратные котлетки.
Выложите их на разогретую сковороду.
Шаг 5. Доведение до готовности
Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до появления красивой золотисто-оранжевой корочки. Если котлеты толстые, в конце можно убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и потомить их еще пару минут.
Подача:
Выложите готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, а затем переложите на тарелку. Подавайте горячими, обязательно со сметаной или греческим йогуртом, посыпав свежей зеленью.
- Идея: Если вы любите пряные нотки, добавьте в тесто щепотку прованских трав, сушеного базилика или немного паприки.
Еще по теме
Помидоры с сыром и чесноком: закуска, которую съедают первой
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий