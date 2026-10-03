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03.10.2026 18:53
чтение: 1 мин
Рецепты
#овощи

Нежные морковные котлеты с сыром и чесноком

Вкусно и быстро!
морковные котлеты

Это простое, полезное и очень вкусное блюдо. Морковные котлеты получаются сочными внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Их можно подавать как самостоятельное блюдо со сметаной или в качестве легкого гарнира к мясу и рыбе.

Ингредиенты:

  • Морковь — 500 г (примерно 3-4 средние шт.)
  • Лук репчатый — 1 шт. (небольшой)
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сыр твердый или полутвердый — 70 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Манная крупа (или обычная мука) — 3–4 ст. л.
  • Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки
  • Свежая зелень (укроп, петрушка) — по желанию

Пошаговое приготовление:

Шаг 1. Подготовка овощей
Морковь и лук очистите. Натрите морковь на средней или мелкой терке. Лук тоже лучше натереть на терке (или очень мелко порубить ножом), чтобы он не чувствовался в готовых котлетах, но дал сочность.
Совет: если морковь попалась очень сочная, слегка отожмите руками лишний сок, иначе котлеты будут разваливаться.

Шаг 2. Замес «фарша»
Переложите овощи в глубокую миску. Добавьте туда выдавленный через пресс чеснок, натертый на мелкой терке сыр, вбейте яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Шаг 3. Добавление загустителя
Всыпьте манную крупу (с ней котлеты получаются более пышными и нежными) или муку. Еще раз хорошо перемешайте и оставьте массу постоять на 10–15 минут. Это нужно, чтобы манка набухла и «связала» тесто.

Шаг 4. Формирование и жарка
Разогрейте сковороду с добавлением растительного масла. Смочите руки прохладной водой (так тесто не будет липнуть к ладоням), возьмите немного морковной массы и сформируйте небольшие аккуратные котлетки.
Выложите их на разогретую сковороду.

Шаг 5. Доведение до готовности
Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до появления красивой золотисто-оранжевой корочки. Если котлеты толстые, в конце можно убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и потомить их еще пару минут.

Подача:

Выложите готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, а затем переложите на тарелку. Подавайте горячими, обязательно со сметаной или греческим йогуртом, посыпав свежей зеленью.

  • Идея: Если вы любите пряные нотки, добавьте в тесто щепотку прованских трав, сушеного базилика или немного паприки.

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Источник: Галина Смарина
Фото: Автора

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