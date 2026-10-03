Нежные морковные котлеты с сыром и чесноком

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морковные котлеты

Это простое, полезное и очень вкусное блюдо. Морковные котлеты получаются сочными внутри, с аппетитной хрустящей корочкой снаружи. Их можно подавать как самостоятельное блюдо со сметаной или в качестве легкого гарнира к мясу и рыбе.

Ингредиенты:

Морковь — 500 г (примерно 3-4 средние шт.)

— 500 г (примерно 3-4 средние шт.) Лук репчатый — 1 шт. (небольшой)

— 1 шт. (небольшой) Яйцо куриное — 1 шт.

— 1 шт. Сыр твердый или полутвердый — 70 г

— 70 г Чеснок — 2 зубчика

— 2 зубчика Манная крупа (или обычная мука) — 3–4 ст. л.

(или обычная мука) — 3–4 ст. л. Соль, свежемолотый черный перец — по вкусу

— по вкусу Растительное масло — для жарки

— для жарки Свежая зелень (укроп, петрушка) — по желанию

Пошаговое приготовление:

Шаг 1. Подготовка овощей

Морковь и лук очистите. Натрите морковь на средней или мелкой терке. Лук тоже лучше натереть на терке (или очень мелко порубить ножом), чтобы он не чувствовался в готовых котлетах, но дал сочность.

Совет: если морковь попалась очень сочная, слегка отожмите руками лишний сок, иначе котлеты будут разваливаться.

Шаг 2. Замес «фарша»

Переложите овощи в глубокую миску. Добавьте туда выдавленный через пресс чеснок, натертый на мелкой терке сыр, вбейте яйцо. Посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте.

Шаг 3. Добавление загустителя

Всыпьте манную крупу (с ней котлеты получаются более пышными и нежными) или муку. Еще раз хорошо перемешайте и оставьте массу постоять на 10–15 минут. Это нужно, чтобы манка набухла и «связала» тесто.

Шаг 4. Формирование и жарка

Разогрейте сковороду с добавлением растительного масла. Смочите руки прохладной водой (так тесто не будет липнуть к ладоням), возьмите немного морковной массы и сформируйте небольшие аккуратные котлетки.

Выложите их на разогретую сковороду.

Шаг 5. Доведение до готовности

Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до появления красивой золотисто-оранжевой корочки. Если котлеты толстые, в конце можно убавить огонь, накрыть сковороду крышкой и потомить их еще пару минут.

Подача:

Выложите готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, а затем переложите на тарелку. Подавайте горячими, обязательно со сметаной или греческим йогуртом, посыпав свежей зеленью.

Идея: Если вы любите пряные нотки, добавьте в тесто щепотку прованских трав, сушеного базилика или немного паприки.

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