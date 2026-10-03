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03.10.2026 18:49
чтение: 1 мин
Спорт
#айаал белолбский. Игры Азии
#вольная борьба якутии

Есть бронза Азии! Белолюбский выиграл у хозяина ковра — японца

борец

Якутский борец Айаал Белолюбский — бронзовый призёр Азиатских игр! В Нагое (Япония) завершаются Азиатские игры 2026. Айаал, представляющий сборную Таджикистана в весе до 57 кг, провёл четыре схватки:

1/8 финала — Али Момени (Иран), 4:1

1/4 финала — Ким Сунгвон (Южная Корея), 6:2

1/2 финала — Аман Сехрават (Индия), 8:14

Малый финал — Ямато Огава (Япония), 1:1 В решающей схватке за бронзу Айаал одержал победу над хозяином ковра и завоевал медаль Азиатских игр, сообщает @triumphsakha

Поздравляем!

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Источник: ЦСП Триумф
Фото: ЦСП Триумф

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