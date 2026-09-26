В Якутии определили победителей финальных скачек сезона-2026

26 сентября в Якутске на ипподроме определились победители и призеры в забегах на лошадях чистокровной верховой породы. Состязания были приурочены к закрытию в республике скакового сезона-2026, сообщает ЯСИА.

Кайра, Бортэ Куо и Кыым Стар

Первый забег на приз имени Степана Аржакова состоялся на дистанции 1600 метров для лошадей-двухлеток ЧВП (чистокровной верховой породы), рожденных в Якутии. Призовой фонд спонсора забега — Вилюйского района — составлял 300 000 рублей.

Первой к финишной черте под седлом жокея В. Иванова пришла гнедая кобыла Кайра, принадлежащая частной владелице из Якутска Ю. Ларионовой. Результат лошади — 1 минута 51 секунда 56 сотых. С незначительным отрывом и результатом 1 минута 52 секунды второе место заняла гнедая кобыла Бортэ Куо (жокей И. Иванов) из фермерского хозяйства Мегино-Кангаласского района. Третий результат (1.59.31) у рыжего жеребца Кыым Стара (жокей А. Львов), которого выставила Федерация конного спорта Чурапчинского района.

Призерам забега вручены сертификаты на 150 000, 100 000 и 50 000 рублей соответственно.

Атомик Бой, Аксель и Евр

Во втором забеге на призы Минсельхоза республики для лошадей ЧВП четырех лет и старше на дистанции 2400 метров отличился рыжий жеребец Атомик Бой (мастер-жокей С. Николкин). Результат представителей Верхневилюйского района — 2 минуты 35 секунд 26 сотых. С результатом 2.37.93 вторым к финишу пришел гнедой жеребец Аксель (жокей С. Гаврильев). Они представляли Мегино-Кангаласский район. Третье место, показав результат 2.38.37, занял гнедой жеребец Евр (жокей В. Иванов) сельхозкооператива имени Строда из Амгинского района.

В данном случае размер приза за первое место составил 250 000 рублей, за второе — 150 000 рублей, а за третье — 100 000 рублей.

Кынат, Хабиб и Уйгуура

Третий забег на дистанции 2400 метров, в котором участвовало семь лошадей улучшенной якутской породы в возрасте от четырех лет и старше, проводился на приз имени Иннокентия Портнягина.

Призовые места распределились следующим образом: — первое место у шестилетнего рыжего мерина Кыната компании «Сахатент» из Якутска. Под седлом жокея Г. Стручкова мерин показал лучший результат забега — 2 минуты 51 секунда 77 сотых; — второе место занял гнедой мерин Хабиб (жокей С. Скрябин). Несмотря на десятилетний возраст, мерин из Мегино-Кангаласского района показал результат 2 минуты 52 секунды 31 сотая; — третье место у гнедой кобылы Уйгуура (жокей К. Иванов), родившейся в 2020 году. Представительница Таттинского района пришла к финишу с результатом 2.53.14.

К сожалению, в третьем забеге сошел с дистанции гнедой мерин Альфа 2014 года рождения из Мегино-Кангаласского района, повредивший ногу.

Приз «Национальное Достояние»

В четвертом забеге на приз «Национальное достояние» на дистанции 3200 метров участвовало девять лошадей ЧВП от четырех лет и старше, рожденных в Якутии. Призовой фонд забега составлял три миллиона рублей.

Первое место заняла четырехлетняя гнедая кобыла Чемчуук под седлом жокея В. Иванова. Она пришла к финишу с результатом 3 минуты 38 секунд 38 сотых. Тем самым владелец кобылы — муниципальное бюджетное учреждение АУМС Мегино-Кангаласского района — стало обладателем главного приза скачек в размере полутора миллионов рублей. Второй результат (3.39.54) у гнедого жеребца по кличке Дайан (мастер-жокей В. Петров), принадлежащего ООО «Алтан» из Усть-Алданского района. Серебряным призерам вручен сертификат на сумму 750 тысяч рублей. Третье место с результатом 3.40.09 занял рыжий мерин Шугар Кид (жокей С. Гаврильев), представлявший МБУ АУМС Мегино-Кангаласского района. Бронзовые призеры получили сертификат на 450 тысяч рублей. Почетное четвертое место в финальном забеге досталось гнедому жеребцу Батл Мэн (мастер-жокей С. Николкин) из Верхневилюйского района. Сумма призовых составила 300 тысяч рублей.