Все на старт! На главный забег этой осени — марафон Олонхо

В субботу 26-го – на марафон Олонхо-2026!

Вчера в новом Центре “Патриот” в 202-м квартале (много лет пустовавший Треуголник на углу пр. Ленина и Хабарова) состоялась презентация официальной экипировки Городского марафона “Олонхо-2026”. Этот шестнадцатый за этот год в республике легкоатлетический пробег организуется под эгидой Министерства по физкультуре и спорту РС (Я) и подведомственного ему Управления физкультуры и массового спорт, он пройдет 26 сентября. Партнерами выступят, как и в прошлом году, Администрация г. Якутска и Федерация легкой атлетики РС (Я). В программе предусмотрены следующие дистанции: для детей и подростков 7–18 лет – 1 км, для взрослых от 18 лет —также на 1 км, забег в национальных костюмах на 4 км , и также общая дистанция 4 км, для более опытных бегунов – 10, полумарафон в 21,1 км и большой марафон 42,2 км.

Начальник УФКиМС Роман Оконешников и специалист по привлечению внебюджетных средств Алексей Троев ознакомили присутствующих с экипировкой, которая будет предоставлена участникам в стартовом пакете. Она разработан сотрудниками компании по созданию брендбука “Дизарт”. В комплект входят ветровка, балаклава, медаль финишера и рюкзак с логотипом забега. Дизайнеры выбрали для куртки оранжевый и желтый цвета – расцветки осени. Медаль оригинальная, с куртящейся центральной частью.

Всего на продажу выставлено 2000 слотов, половина из которых уже выкуплена. Так что желающим принять участие следует поторопиться.

Для регистрации и приобретения слота вам нужно зайти на специальный сайт пробега по этой ссылке: https://zabegolonho.ru/ticket/

Старт забегов – в субботу 26 сентября, в 11.00 на площади Республики.