22.09.2026 08:49
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Новый мэр — новые люди: Кадровые назначения Садовникова продолжаются
Григорьев Герман Олегович назначен руководителем МАУ «Центр управления общественными пространствами» ГО «город Якутск
Ксенофонтов Николай Анатольевич назначен исполняющим обязанности руководителя МКУ «Администрация микрорайона Марха» ГО «город Якутск»
22 сентября: Что было на планёрке в мэрии
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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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