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22.09.2026 01:08
чтение: 1 мин
Погода
#мокрый снег
#погода на сегодня
#сыро и ветрено

Утешительных прогнозов нет: Везде сыро и ветрено

Утешительных прогнозов нет: Везде сыро и ветрено

В северо-западных и Колымо-Индигирских районах погода преимущественно без осадков, на остальной территории небольшой мокрый снег, на юге, востоке, юго-востоке умеренный, ночью в Усть-Майском местами сильный, ветер умеренный, местами порывы 9-14 м/с, ночью на побережье до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, при прояснении -4-9°, днем +3+8°, на западе +10+15°, на побережье 0,+5°.

В Якутске утром и днем небольшие осадки, ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -1-3°, днем +4+6°

Ежедневный гороскоп на вторник 22 сентября 2026 года

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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

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