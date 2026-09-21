22.09.2026 01:08
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Утешительных прогнозов нет: Везде сыро и ветрено
Утешительных прогнозов нет: Везде сыро и ветрено
В северо-западных и Колымо-Индигирских районах погода преимущественно без осадков, на остальной территории небольшой мокрый снег, на юге, востоке, юго-востоке умеренный, ночью в Усть-Майском местами сильный, ветер умеренный, местами порывы 9-14 м/с, ночью на побережье до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, при прояснении -4-9°, днем +3+8°, на западе +10+15°, на побережье 0,+5°.
В Якутске утром и днем небольшие осадки, ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -1-3°, днем +4+6°
Ежедневный гороскоп на вторник 22 сентября 2026 года
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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