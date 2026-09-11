Брать ли зонт? Какую погоду обещают на День города

На юго-западе, юге, днем на северо-западе небольшие, на юге местами умеренные дожди, на Колыме мокрый снег. Ветер умеренный, на севере и побережье порывы днем 15-20 м/с, местами порывы 25-28 м/с. Температура воздуха ночью -2-7°, при дожде -3,+2°, на севере -5-10°, днем +10+15°, на севере +5+10°.

В Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -2,-4°, днем +12+14°

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