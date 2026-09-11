11.09.2026 20:11
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Названы самые популярные книги лета в Якутии
Топ-5 книг лета в Якутии
Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на цифровую литературу и определил, какие произведения стали самыми востребованными (по количеству проданных экземпляров цифровых книг) по итогам лета (1 июня – 31 августа) в Республике Саха (Якутия). Рейтинг возглавила книга «Если вы меня слышите. Книга 1».
В топ‑5 книг среди пользователей из Республики Саха (Якутия) (по количеству проданных экземпляров цифровых книг во всех форматах — аудио и текст) вошли:
- «Если вы меня слышите. Книга 1», Елена Михалкова
- «По осколкам твоего сердца», Анна Джейн
- «Ловушка для главного дива», Виктор Дашкевич
- «Тулаайах оҕо», В.С.-Далан Яковлев, Далан
- «Толмач. Кровавая схватка», Ерофей Трофимов
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