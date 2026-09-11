Названы самые популярные книги лета в Якутии

Топ-5 книг лета в Якутии

Книжный сервис Литрес проанализировал спрос на цифровую литературу и определил, какие произведения стали самыми востребованными (по количеству проданных экземпляров цифровых книг) по итогам лета (1 июня – 31 августа) в Республике Саха (Якутия). Рейтинг возглавила книга «Если вы меня слышите. Книга 1».

В топ‑5 книг среди пользователей из Республики Саха (Якутия) (по количеству проданных экземпляров цифровых книг во всех форматах — аудио и текст) вошли:

«Если вы меня слышите. Книга 1», Елена Михалкова «По осколкам твоего сердца», Анна Джейн «Ловушка для главного дива», Виктор Дашкевич «Тулаайах оҕо», В.С.-Далан Яковлев, Далан «Толмач. Кровавая схватка», Ерофей Трофимов

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