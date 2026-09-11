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11.09.2026 12:31
чтение: 0 мин
Происшествия
#ДТП
#перевернулся

Как он умудрился так на ровном месте!?

На проспекте Ленина перевернулся автомобиль

ДТП в Залоге на проспекте Ленина. Автомобиль повредил забор и перевернулся.

На место приехали сотрудники ГИБДД. Ждем официальной информации.

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Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: Эхо столицы

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