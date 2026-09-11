11.09.2026 12:31
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Как он умудрился так на ровном месте!?
На проспекте Ленина перевернулся автомобиль
ДТП в Залоге на проспекте Ленина. Автомобиль повредил забор и перевернулся.
На место приехали сотрудники ГИБДД. Ждем официальной информации.
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Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: Эхо столицы
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