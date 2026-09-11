Садовников: Нам нужны сильные партнеры…

Провел рабочую встречу с руководством строительной компании ООО «СМК 54».

Для нашего города принципиально важно привлекать подрядчиков с подтвержденным опытом работы в экстремальных климатических условиях. По заказу СБЕР компания выступила генеральным подрядчиком знаковых объектов в знаменитом курорте «Манжерок» на Алтае, в том числе проложила сложнейшие инженерные сети. Это говорит об умении команды решать нестандартные задачи в сложных ландшафтах. К тому же работа в горном кластере требует высочайшей точности расчетов.

Нам нужны сильные партнеры, которые умеют строить качественно и в срок, невзирая на якутские морозы. Развитие столицы республики напрямую зависит от таких профессиональных команд. Мы рассматриваем возможность их привлечения к новым проектам Якутска.

Мэр собрал экстренное совещание: О чем говорили