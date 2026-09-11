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11.09.2026 09:38
чтение: 0 мин
Якутск
#Дмитрий Садовников
#Окружная администрация г Якутска
#ООО СМК 54
#партнеры
#строительство

Садовников: Нам нужны сильные партнеры…

Провел рабочую встречу с руководством строительной компании ООО «СМК 54».

Для нашего города принципиально важно привлекать подрядчиков с подтвержденным опытом работы в экстремальных климатических условиях. По заказу СБЕР компания выступила генеральным подрядчиком знаковых объектов в знаменитом курорте «Манжерок» на Алтае, в том числе проложила сложнейшие инженерные сети. Это говорит об умении команды решать нестандартные задачи в сложных ландшафтах. К тому же работа в горном кластере требует высочайшей точности расчетов.

Нам нужны сильные партнеры, которые умеют строить качественно и в срок, невзирая на якутские морозы. Развитие столицы республики напрямую зависит от таких профессиональных команд. Мы рассматриваем возможность их привлечения к новым проектам Якутска.

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Источник: МАХ Дим Димыч Brief
Фото: МАХ Дим Димыч Brief

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