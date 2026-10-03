Есть две бронзы Азии! Якутские борцы Белолюбский и Рассадин выиграли схватки

Борец Айаал Белолюбский — бронзовый призёр Азиатских игр!

В Нагое (Япония) завершаются Азиатские игры 2026. Якутский борец Айаал Белолбский, представляющий сборную Таджикистана в весе до 57 кг, провёл четыре схватки:

1/8 финала — Али Момени (Иран), 4:1

1/4 финала — Ким Сунгвон (Южная Корея), 6:2

1/2 финала — Аман Сехрават (Индия), 8:14

Малый финал — Ямато Огава (Япония), 1:1 В решающей схватке за бронзу Айаал одержал победу над хозяином ковра и завоевал медаль Азиатских игр, сообщает @triumphsakha

Поздравляем!

Борец Виктор Рассадин — бронзовый призёр Азиатских игр!

Сегодня, 3 октября, в Нагое Виктор Рассадин завоевал бронзу Азиады в составе сборной Таджикистана в весовой категории до 74 кг. Путь к медали получился непростым:

1/8 финала — Магомедрасул Асдуев (Бахрейн), 3:2

1/4 финала — Ёсиносукэ Аояги (Япония), 0:10

После поражения Виктор продолжил борьбу за медаль через утешительную схватку:

Утешительная схватка — Гиланг Ильназ (Индонезия), 10:0

Малый финал — Орозобек Токтомамбетов (Кыргызстан), 4:3 В решающей схватке Виктор одержал победу над Орозобеком Токтомамбетовым и впервые поднялся на пьедестал Азиатских игр, сообщает @triumphsakha

Поздравляем!

Борьба за бронзу на Играх Азии: будут биться Рассадин и Белолюбский