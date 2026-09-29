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29.09.2026 14:11
чтение: 1 мин
Спорт
#Айаал Лазарев
#Дмитрий Садовников

Большой разговор о спорте и жизни: Садовников встретился с прославленным борцом

Сегодня у меня в кабинете был прославленный борец вольного стиля Айаал Лазарев.

С Айаалом мы знакомы давно, еще с 2010-х годов, когда я был заместителем председателя Федерации вольной борьбы города Якутска. С тех пор всегда стараемся держать связь. Такие встречи особенно ценны тем, что говорят здесь не о сухих отчетах, а о реальном положении дел на ковре.

Айаал и сейчас находится в самой гуще спортивной жизни, готовится к новым проектам. Он честно обозначил главную боль нашего спорта: молодым талантам остро не хватает квалифицированных наставников и регулярных выездных сборов.

Обсудили перспективы модернизации спортивных школ и привлечения молодежи в профессию тренера. Нам важно, чтобы инфраструктура Якутска соответствовала амбициям наших атлетов.

У нашего города огромный борцовский потенциал, который мы обязаны сохранить и приумножить.

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Источник: МАХ Дим Димыч Brief
Фото: МАХ Дим Димыч Brief

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