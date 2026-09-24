Стенка на стенку: Сунтар подтвердил своё лидерство
«Триумф первых». Победой Сунтарского улуса завершился I Республиканский командный турнир по вольной борьбе
В столице Республики Саха (Якутия) завершились республиканские командные соревнования по вольной борьбе «Триумф Первых». Турнир прошёл в новом формате «стенка на стенку», участие в нём приняли школьники с 1 по 11 классы со всей республики.
Победителем соревнований стала команда Сунтарского улуса, уверенно подтвердившая своё лидерство на протяжении всего турнира.
Групповой этап:
— Сунтар — Уус-Алдан — 13:2;
— Сунтар — Чурапча — 13:2;
— Сунтар — Мэҥэ-Хаҥалас — 10:5;
— Сунтар — Нам — 10:5.
В финальной встрече команда Сунтарского улуса встретилась со сборной Якутска и одержала победу со счётом 9:6, завоевав золото республиканских соревнований.
Организаторы отмечают, что новый формат «стенка на стенку» позволил выявить сильнейшие школы борьбы республики и повысить интерес школьников к соревновательному процессу.
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