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24.09.2026 16:24
чтение: 1 мин
Спорт
#вольная борьба
#Стенка на стенку
#Триумф первых

Стенка на стенку: Сунтар подтвердил своё лидерство

hаллыы!

«Триумф первых». Победой Сунтарского улуса завершился I Республиканский командный турнир по вольной борьбе

В столице Республики Саха (Якутия) завершились республиканские командные соревнования по вольной борьбе «Триумф Первых». Турнир прошёл в новом формате «стенка на стенку», участие в нём приняли школьники с 1 по 11 классы со всей республики.

Победителем соревнований стала команда Сунтарского улуса, уверенно подтвердившая своё лидерство на протяжении всего турнира.

Групповой этап:

— Сунтар — Уус-Алдан — 13:2;

— Сунтар — Чурапча — 13:2;

— Сунтар — Мэҥэ-Хаҥалас — 10:5;

— Сунтар — Нам — 10:5.

В финальной встрече команда Сунтарского улуса встретилась со сборной Якутска и одержала победу со счётом 9:6, завоевав золото республиканских соревнований.

Организаторы отмечают, что новый формат «стенка на стенку» позволил выявить сильнейшие школы борьбы республики и повысить интерес школьников к соревновательному процессу.

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Источник: спорт Якутии
Фото: спорт Якутии

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