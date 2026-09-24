Полная антисанитария и просрочка: магазин Клевер закрыт

Антисанитария и просрочка: магазин «Клевер» в Жатае закрыли на 90 суток

16 июля текущего года в магазине «Клевер» («ООО «Люкса»), расположенном в п. Жатай, при проведении внеплановой выездной проверки на основании требования прокуратуры и решения Управления Роспотребнадзора выявлены 33 нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований.

Так, у работников, осуществляющих реализацию пищевой продукции и имеющих непосредственный контакт с ней, отсутствуют медкнижки, данные о медосмотрах, прививках и гигиенической аттестации. Нарушаются правила личной гигиены при обращении с пищевой продукцией, нет санитарной одежды и условий для её хранения. В здании нет горячего водоснабжения, вентиляции помещений и санузла.

Отсутствует поточность: один вход для всего, нет склада, фасовка в торговом зале. Нет условий для мойки инвентаря и рук персонала. Продукты хранятся под туалетом и в кабинете директора. Нет термометров в холодильниках, не ведется контроль температурного режима.

Нет товаросопроводительных документов, продается просрочка. Отсутствует маркировка на весовой продукции, нет информации о сроках годности. Отсутствует программа контроля, нет лабораторных исследований.

Не разделены процессы фасовки, инвентарь не промаркирован, ножи для сырья используются для готовой продукции.

Не проводятся текущие и генеральные уборки, нет дезинфекции. Уборочный инвентарь не промаркирован и хранится ненадлежащим образом. Нет договоров на дезинсекцию/дератизацию, отсутствует площадка для ТКО, нет емкостей для пищевых отходов.

Будучи надлежаще извещенными, представитель юрлица и должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, в судебное заседание не явились. Суд рассмотрел дело в их отсутствие.

Действия ООО «Люкса» суд квалифицировал по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ, как нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Учитывая характер выявленных нарушений, их множественность и системный характер, в том числе нахождение в свободной реализации пищевой продукции с истекшим сроком годности без ее изъятия из обращения, допуск к работе с пищевой продукцией работников без прохождения обязательных медицинских осмотров и гигиенического обучения, отсутствие горячего водоснабжения и вентиляции, отсутствие производственного контроля, суд пришел к выводу, что дальнейшее осуществление деятельности магазина «Клевер» создает реальную и непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, а менее строгий вид административного наказания в виде административного штрафа не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

При таких обстоятельствах суд назначил ООО наказание в виде административного приостановления деятельности магазина «Клевер» сроком на 90 суток, которое может быть досрочно прекращено судьей по ходатайству юридического лица, если будет установлено, что обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания, устранены.

«Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в установленном законом порядке», — сообщает пресс-служба Якутского городского суда РС (Я).

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