Жуткое ЧП: Агрессивная собака набросилась на ребенка

В Якутске собака напала на ребенка у подъезда жилого дома

Инцидент произошел вчера возле многоквартирного дома на улице 50 лет Советской Армии, 23. Из записи камеры наблюдения следует, что в 9 часов 50 минут женщина и ее сын вышли из подъезда. У крыльца к ним подбежала крупная, лохматая собака и набросилась на мальчика, повалив его на землю.

Испуганная женщина принялась бить собаку своей сумочкой, но это не возымело эффекта. На ее крики и плачь ребенка прибежала соседка с табуреткой в руках, но при виде страшной картины растерялась… Тем временем собака впивалась в ребенка своей пастью!

Затем на помощь прибежал сосед в одних домашних шортах. Он взял у женщин табуретку и припугнул собаку, позволив мальчику и женщинам бежать в подъезд… Спустя мгновение подъехала скорая, и собака убежала, услышав вой сирены…

Скоро из дома вышел пожилой мужчина с ручной пилой и палкой в руках — они ему пригодились, потому что собака предприняла вторую попытку напасть на людей.

В конце концов, мать с сыном в сопровождении соседки сели в автомобиль скорой помощи. На записи видеокамеры видно, что в этот момент лицо, шея и рука ребенка были в крови. Он плакал от боли

Комментарий следственного комитета

В Якутске собака напала на мальчика, выходящего с женщиной из подъезда жилого дома на улице 50 Лет Советской Армии. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия). Инцидент произошел утром 23 сентября. Следователями СК организована доследственная проверка по размещенной в социальных медиа информации.

По данным следствия, мальчику оперативно оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничто не угрожает. Животное отловлено.

Сотрудники СК выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, содержащихся в публикациях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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