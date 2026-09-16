Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное

16.09.2026 17:43
чтение: 1 мин
Экология
#птенец орлана-белохвоста
#Якутия

В Солянке спасли птенца краснокнижного орлана-белохвоста

В Солянке спасли птенца орлана-белохвоста

13 сентября 2026 года на левом берегу реки Лены, в районе села Солянка Олекминского района, обнаружили неизвестную птицу. Она была сильно истощена и практически не реагировала на людей и животных.

Неравнодушный житель села Федоров В.В. сообщил о находке в Олекминский комитет государственного экологического надзора. После этого сотрудники ГБУ РС(Я) «ДБР и ПП» доставили птицу в ветеринарную службу для осмотра.

В ходе обследования выяснилось, что найденная птица относится к семейству ястребиных. Это оказался птенец орлана-белохвоста — редкого вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

После согласования с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) птицу отправили в Якутский зоопарк «Орто-Дойду». Там птенцу окажут необходимую помощь и обеспечат дальнейшее наблюдение и уход. Так в Солянке спасли птенца орлана-белохвоста.

Читайте так же Няня для кота — больше не роскошь

Садовников: Нас встретили Жулик и Буся

Читайте также:

Источник: Пресс-служба Минэкологии Якутии
Фото: Пресс-служба Минэкологии Якутии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

Популярное