В Солянке спасли птенца краснокнижного орлана-белохвоста
В Солянке спасли птенца орлана-белохвоста
13 сентября 2026 года на левом берегу реки Лены, в районе села Солянка Олекминского района, обнаружили неизвестную птицу. Она была сильно истощена и практически не реагировала на людей и животных.
Неравнодушный житель села Федоров В.В. сообщил о находке в Олекминский комитет государственного экологического надзора. После этого сотрудники ГБУ РС(Я) «ДБР и ПП» доставили птицу в ветеринарную службу для осмотра.
В ходе обследования выяснилось, что найденная птица относится к семейству ястребиных. Это оказался птенец орлана-белохвоста — редкого вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.
После согласования с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) птицу отправили в Якутский зоопарк «Орто-Дойду». Там птенцу окажут необходимую помощь и обеспечат дальнейшее наблюдение и уход. Так в Солянке спасли птенца орлана-белохвоста.
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