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07.10.2026 11:57
чтение: 1 мин
Спорт
#полигон Сулус
#турнир по высокоточной стрельбе

Нервы на пределе, прицелы настроены: Кто заберет главный трофей?

В Якутск приехали участники турнира по высокоточной стрельбе из регионов Дальнего Востока

Соревнование пройдет с 8 по 11 октября. Для участия в к IV международном турнире по армейской высокоточной стрельбе памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова продолжают прибывать команды.

Организаторы сообщают, что уже прилетели представители Приморского и Сахалинского филиалов центра «ВОИН». Также в аэропорту имени Ойунского благополучно приземлились снайперы с Камчатки и из Магадана.

Турнир памяти Героя Советского Союза Федора Охлопкова пройдет на полигоне «Сулус» с 8 по 11 октября. В этом году он имеет статус международного. В турнире примут участие 214 человек, включая 27 судей и 187 участников из Якутии, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Бурятия, Челябинска, Белгорода, Курска, Хабаровского края, Забайкальского края и других регионов. В этом году соревнование впервые получило статус международного. Ранее

Юрий Трутнев проверил ход подготовки к IV турниру по армейской высокоточной стрельбе.

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Источник: ЯСИА
Фото: ЯСИА

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