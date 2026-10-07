Арестована заммэра Алдана по экономике и финансам

Алданский районный суд РС(Я) рассмотрел ходатайство руководителя следственной группы — руководителя второго следственного отделения по расследованию преступлений прошлых лет первого отдела по расследованию ОВД СУ СК России по Республике Саха (Якутия) об избрании в отношении заместителя главы администрации городского поселения «Город Алдан» по экономике и финансам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Лицо подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Следствие обосновало необходимость заключения под стражу наличием достаточных данных о риске сокрытия следов преступления в случае нахождения подозреваемой на свободе.

В настоящее время проводятся оперативно розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения предметов взятки и документов, относящихся к делу, а также на проверку возможной причастности подозреваемой к иным коррупционным преступлениям.

Судом учтено отсутствие у подозреваемой заболеваний, входящих в перечень, препятствующий содержанию под стражей. По результатам рассмотрения материала суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 2 декабря 2026 года включительно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Саха (Якутия).

Напомним, заместителем мэра по экономике и финансам города Алдан является Елена Михайлова. Вчера работа мэрии Алдана была парализована, прошли обыски, изъятия документов и задержания. Как сообщает ТайгаПост, у заместителя мэра по экономике и финансам Елены Михайловой эпизодов даже больше, чем у мэра Владимира Шедько, задержанного вчера. Их подозревают в мошенничестве и взяточничестве.

За решеткой оказались и несколько предпринимателей, исполняющих муниципальные контракты. Кого-то после многочасовых допросов сегодня утром отпустили, ну а кто-то ждет решения дальнейшей судьбы под стражей.

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