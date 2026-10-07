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07.10.2026 12:15
чтение: 1 мин
Происшествия
#взятка
#коррупционный конвейер
#коррупция

Эту машину не остановить: Вскрыт новый коррупционный конвейер

📑Прокурором республики Сергеем Дябкиным утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении должностного лица ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» по обвинению в совершении 10 эпизодов получения взятки.

По версии следствия, в 2024-2026 годах женщина, исполняя обязанности заведующей по дополнительному образованию и краткосрочным курсам указанного техникума, лично и через посредников получила от граждан взятки на общую сумму 215 тыс. руб. за совершение в их интересах незаконных действий, удостоверив факт успешного прохождения обучения по подготовке водителей транспортных средств категории «В» и «С» без фактического освоения программы и сдачи экзаменов.

Вину в совершении указанных преступлений обвиняемая не признала. На принадлежащее ей имущество стоимостью более 3,7 млн руб. наложен арест.

⚖️Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: ЯСИА, Андрей Сорокин

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