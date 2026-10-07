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07.10.2026 15:30
чтение: 1 мин
Культура
#Айар
#Николай Степанов

Якутский писатель стал лауреатом конкурса «Золотое перо Руси»!

1 октября были подведены итоги Международного литературного конкурса «Золотое перо Руси — 2026».

Как отмечают организаторы конкурса, текущий год стал рекордным по числу присланных произведений — свои работы прислали более 30 тысяч авторов из 92 стран.

В числе победителей этого престижного конкурса и наш земляк —  Николай Вячеславович Степанов. Он со своей повестью «Желтые слезы дьявола» стал лауреатом в номинации «Проза». Книга «Желтые слезы дьявола», изданная издательством «Айар», повествует об освоении казаками Якутии и никого не оставит равнодушным.  

Николай Степанов является автором исторических произведений, среди которых ставшие уже популярными повести о Платоне Алексеевиче Ойунском «Ищите меня по остывшим следам…», о легендарном якутском предпринимателе Никифорове Г.В. — Манньыаттаах Уола — повесть «Сын Монетного».       

Национальная литературная премия «Золотое перо Руси» существует с 2005 года. Награда ежегодно вручается писателям, поэтам, журналистам и переводчикам, создающим свои произведения на русском языке.

В разные года лауреатами конкурса становились Евгений Евтушенко, Сергей Лукьяненко, Михаил Задорнов, Римма Казакова и многие другие писатели, поэты и журналисты.                

Поздравляем Николая Степанова и желаем новых творческих успехов!

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Источник: Сетевое издание SakhaLife

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