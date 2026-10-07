Пишите правильно!

тест на грамотность слитно раздельно или через дефис

Тест на грамотность: Слитно, раздельно, через дефис или всё вместе? Этот вопрос постоянно возникает в сообщениях коллегам, рецептах и документах. Ошибка в таких словах бросается в глаза сразу.

Задание

Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки.

1) Говорить (по)русски.

2) (В)течени_ недели.

3) Разговаривать (во)время урока.

4) Выжать сок (пол)лимона.

5) (Из)за угла выехала машина.

Ответы и разбор

1) По-русски. Наречия с приставкой «по-» и суффиксом «-ски» или «-цки» пишутся через дефис: по-английски, по-дружески, по-детски.

2) В течение недели. Когда речь идёт о времени, это производный предлог. Он пишется раздельно и с буквой Е на конце. «В течении» с И пишется только про воду или ход событий: «в течении реки».

3) Во время урока. Здесь это предлог с существительным, они пишутся раздельно. Слитно пишется наречие «вовремя» в значении «в срок»: «он пришёл вовремя».

4) Пол-лимона. «Пол» пишется через дефис, если следующее слово начинается с буквы Л, с гласной или с заглавной буквы: пол-лимона, пол-яблока, пол-Москвы. В остальных случаях — слитно: полдня, полкило.

5) Из-за угла. Сложные предлоги «из-за» и «из-под» всегда пишутся через дефис.

Итог

Самый коварный пример — второй: в нём можно ошибиться сразу дважды, и в пробеле, и в последней букве.