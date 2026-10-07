Тест на грамотность: Слитно, раздельно или через дефис?
Тест на грамотность: Слитно, раздельно, через дефис или всё вместе? Этот вопрос постоянно возникает в сообщениях коллегам, рецептах и документах. Ошибка в таких словах бросается в глаза сразу.
Задание
Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки.
1) Говорить (по)русски.
2) (В)течени_ недели.
3) Разговаривать (во)время урока.
4) Выжать сок (пол)лимона.
5) (Из)за угла выехала машина.
Ответы и разбор
1) По-русски. Наречия с приставкой «по-» и суффиксом «-ски» или «-цки» пишутся через дефис: по-английски, по-дружески, по-детски.
2) В течение недели. Когда речь идёт о времени, это производный предлог. Он пишется раздельно и с буквой Е на конце. «В течении» с И пишется только про воду или ход событий: «в течении реки».
3) Во время урока. Здесь это предлог с существительным, они пишутся раздельно. Слитно пишется наречие «вовремя» в значении «в срок»: «он пришёл вовремя».
4) Пол-лимона. «Пол» пишется через дефис, если следующее слово начинается с буквы Л, с гласной или с заглавной буквы: пол-лимона, пол-яблока, пол-Москвы. В остальных случаях — слитно: полдня, полкило.
5) Из-за угла. Сложные предлоги «из-за» и «из-под» всегда пишутся через дефис.
Итог
Самый коварный пример — второй: в нём можно ошибиться сразу дважды, и в пробеле, и в последней букве.
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