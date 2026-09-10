«Черезчур» или «чересчур»? Одно слово — и вы уже сомневаетесь
Вы наверняка произносили его сотни раз. Интересно, как правильно: чересчур или черезчур? А теперь попробуйте написать — без автокоррекции и подсказок. Сможете выбрать правильный вариант за пять секунд?
Когда чего-то слишком много
Друг предлагает встать в пять утра, пробежать десять километров и только потом позавтракать. Причём всё это — в единственный выходной.
Вы готовы поддержать дружбу. Но не настолько.
Как ответите?
А. «Это уже черезчур!»
Б. «Это уже чересчур!»
В. «Это уже через-чур!»
Не торопитесь листать. Выберите букву — и отметьте, насколько уверены в ответе.
А теперь проверим!
Правильный ответ — Б. «Это уже чересчур!»
Именно так: слитно, с буквой «с», без дефиса.
Если выбрали другой вариант, посмотрите, почему он мог показаться убедительным.
Почему хочется написать «черезчур»?
В голове сразу возникает знакомое слово «через»: через дорогу, через край, через силу. Кажется логичным сохранить его написание и здесь.
Но эта аналогия подводит. В слове «чересчур» перед глухим согласным ч пишется с. А отдельный предлог «через» всегда сохраняет з: «через час».
А откуда берётся желание поставить дефис?
Возможно, вспоминаются слова «чуть-чуть» или «еле-еле». Но там дефис соединяет повторяющиеся части. В слове «чересчур» повторения нет — и дефис ему не нужен.
Как запомнить за секунду
Вот маленькая подсказка:
череСчур = Слишком
Буква с в слове «слишком» поможет вспомнить правильное написание. Это не правило, а приём для памяти.
Кстати, «чересчур» означает не просто «очень», а больше, чем нужно. Очень сладкий чай ещё может вам понравиться. Чересчур сладкий — уже хочется разбавить.
Контрольный выстрел по сомнениям
Закончите фразу:
«Вставать в пять утра в воскресенье — это __».
Теперь рука сама выбирает правильные буквы?
Отправьте тест другу, который всегда замечает чужие опечатки. Только сначала напишите свой ответ: А, Б или В — что выбрали до подсказки?
Ранее мы писали тест на грамотность: В каком слове нужно написать букву «з»?
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