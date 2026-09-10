«Черезчур» или «чересчур»? Одно слово — и вы уже сомневаетесь

чересчур или черезчур

Вы наверняка произносили его сотни раз. Интересно, как правильно: чересчур или черезчур? А теперь попробуйте написать — без автокоррекции и подсказок. Сможете выбрать правильный вариант за пять секунд?

Когда чего-то слишком много

Друг предлагает встать в пять утра, пробежать десять километров и только потом позавтракать. Причём всё это — в единственный выходной.

Вы готовы поддержать дружбу. Но не настолько.

Как ответите?

А. «Это уже черезчур!»

Б. «Это уже чересчур!»

В. «Это уже через-чур!»

Не торопитесь листать. Выберите букву — и отметьте, насколько уверены в ответе.

А теперь проверим!

Правильный ответ — Б. «Это уже чересчур!»

Именно так: слитно, с буквой «с», без дефиса.

Если выбрали другой вариант, посмотрите, почему он мог показаться убедительным.

Почему хочется написать «черезчур»?

В голове сразу возникает знакомое слово «через»: через дорогу, через край, через силу. Кажется логичным сохранить его написание и здесь.

Но эта аналогия подводит. В слове «чересчур» перед глухим согласным ч пишется с. А отдельный предлог «через» всегда сохраняет з: «через час».

А откуда берётся желание поставить дефис?

Возможно, вспоминаются слова «чуть-чуть» или «еле-еле». Но там дефис соединяет повторяющиеся части. В слове «чересчур» повторения нет — и дефис ему не нужен.

Как запомнить за секунду

Вот маленькая подсказка:

череСчур = Слишком

Буква с в слове «слишком» поможет вспомнить правильное написание. Это не правило, а приём для памяти.

Кстати, «чересчур» означает не просто «очень», а больше, чем нужно. Очень сладкий чай ещё может вам понравиться. Чересчур сладкий — уже хочется разбавить.

Контрольный выстрел по сомнениям

Закончите фразу:

«Вставать в пять утра в воскресенье — это __».

Теперь рука сама выбирает правильные буквы?

Отправьте тест другу, который всегда замечает чужие опечатки. Только сначала напишите свой ответ: А, Б или В — что выбрали до подсказки?

Ранее мы писали тест на грамотность: В каком слове нужно написать букву «з»?