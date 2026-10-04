Великие пчелиные гонки: Кто доберётся до улья?

Какая из пчёл доберется до улья?

пчелиные гонки

Драматическое вступление

Октябрьское утро. В этот день пчелиные гонки вот-вот начнутся. Четыре отважные пчелы — назовём их Пчёлка-Единица, Пчёлка-Двойка, Пчёлка-Тройка и Пчёлка-Четвёрка — возвращаются с полевых работ и мечтают об одном: тёплом улье, мёде и мягком ложе из воска.

Но их ждёт настоящее испытание! Вместо прямой дорожки домой — огромный запутанный лабиринт. А внизу, вместо приветливых соседей, их поджидают три пылающих костра и только один спасительный улей!

Знакомьтесь, участницы!

Пчёлка №4 — «Мечтательница»

Летит в сторонке, любуется облаками, делает красивую петлю справа… и прилетает к первому костру. Мечты мечтами, а навигацию никто не отменял!

Пчёлка №3 — «Спортсменка»

Самая крупная и заметная! Летит с размахом, делает красивые виражи. Но её энергия уводит её вправо — прямиком ко третьему костру. Видимо, перетренировалась!

Пчёлка №2 — «Оптимистка»

Летит бодро, крылышками машет уверенно. Думает: «Да что тут сложного? Сверну налево, потом направо — и дома!» Её путь — огромная петля слева. Но увы! Дорога приводит её прямиком ко второму костру. Бррр, горячо!

Пчёлка №1 — «Тихоня»

Летит скромненько, никому не мешает. Путь её извивается между всеми остальными, она юрко проскальзывает между перекрёстками… И о чудо! — её тропинка ведёт прямо к жёлтому улью! Тихони побеждают!

Итог гонки

Пчела Результат №4 Костёр (неудача) №3 Костёр (неудача) №2 Костёр (неудача) №1 Улей! Победа!

Мораль сей басни

Не важно, насколько ты большой или быстрый — важно правильно выбрать путь!

Пчёлка №1 доказала: скромность, внимательность и умение не суетиться — вот ключ к мёдному счастью. Пока остальные три пчёлки грелись у костров (надеемся, нарисованных!), наша героиня уже наслаждается запасами улья.

А вы смогли разгадать лабиринт с первого взгляда?