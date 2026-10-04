Великие пчелиные гонки: Кто доберётся до улья?
Драматическое вступление
Октябрьское утро. В этот день пчелиные гонки вот-вот начнутся. Четыре отважные пчелы — назовём их Пчёлка-Единица, Пчёлка-Двойка, Пчёлка-Тройка и Пчёлка-Четвёрка — возвращаются с полевых работ и мечтают об одном: тёплом улье, мёде и мягком ложе из воска.
Но их ждёт настоящее испытание! Вместо прямой дорожки домой — огромный запутанный лабиринт. А внизу, вместо приветливых соседей, их поджидают три пылающих костра и только один спасительный улей!
Знакомьтесь, участницы!
Пчёлка №4 — «Мечтательница»
Летит в сторонке, любуется облаками, делает красивую петлю справа… и прилетает к первому костру. Мечты мечтами, а навигацию никто не отменял!
Пчёлка №3 — «Спортсменка»
Самая крупная и заметная! Летит с размахом, делает красивые виражи. Но её энергия уводит её вправо — прямиком ко третьему костру. Видимо, перетренировалась!
Пчёлка №2 — «Оптимистка»
Летит бодро, крылышками машет уверенно. Думает: «Да что тут сложного? Сверну налево, потом направо — и дома!» Её путь — огромная петля слева. Но увы! Дорога приводит её прямиком ко второму костру. Бррр, горячо!
Пчёлка №1 — «Тихоня»
Летит скромненько, никому не мешает. Путь её извивается между всеми остальными, она юрко проскальзывает между перекрёстками… И о чудо! — её тропинка ведёт прямо к жёлтому улью! Тихони побеждают!
Итог гонки
|Пчела
|Результат
|№4
|Костёр (неудача)
|№3
|Костёр (неудача)
|№2
|Костёр (неудача)
|№1
|Улей! Победа!
Мораль сей басни
Не важно, насколько ты большой или быстрый — важно правильно выбрать путь!
Пчёлка №1 доказала: скромность, внимательность и умение не суетиться — вот ключ к мёдному счастью. Пока остальные три пчёлки грелись у костров (надеемся, нарисованных!), наша героиня уже наслаждается запасами улья.
А вы смогли разгадать лабиринт с первого взгляда?
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