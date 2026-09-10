Тест на грамотность: В каком слове нужно написать букву «з»?
Правописание приставок, оканчивающихся на з и с, нередко вызывает затруднения. Предлагаем проверить себя: внимательно изучите четыре слова и выберите правильный ответ.
В каком слове на месте пропуска нужно написать букву З?
а) бе…шумный
б) и…портить
в) ра…сказать
г) в…помнить
Не торопитесь с ответом. Иногда тест проверяет не только знание правила, но и внимательность.
Как пишутся приставки на З и С
Выбор согласной зависит от звука, с которого начинается корень.
Перед звонкими согласными и гласными пишется З:
- безвредный;
- безобидный;
- изменить;
- разбудить;
- возглавить.
Перед глухими согласными пишется С:
- бесполезный;
- исправить;
- раскрыть;
- вспомнить;
- восстать.
Запомнить глухие согласные помогает известная фраза:
«Фока, хочешь поесть щец?»
В ней представлены глухие согласные: ф, к, х, ч, ш, п, с, т, щ, ц.
Неожиданный ответ: ни в одном слове
В представленном задании нет правильного варианта. Во всех четырёх словах на месте пропуска необходимо написать букву С:
- бесшумный;
- испортить;
- рассказать;
- вспомнить.
Разбираем каждый вариант
Бесшумный
После приставки бес- начинается корень -шум-. Буква ш обозначает глухой согласный, поэтому пишется с:
бесшумный
Испортить
Корень начинается с глухого согласного п, следовательно, выбираем приставку ис-:
испортить
Рассказать
В слове используется приставка рас-, а корень начинается с буквы с. На стыке морфем появляются две одинаковые согласные:
рас + сказать = рассказать
Именно поэтому слово пишется с удвоенной сс.
Вспомнить
Перед глухим согласным п пишется приставка вс-:
вспомнить
Следует учитывать, что в современном русском языке приставка с- не чередуется с приставкой «з-». Например, правильно писать сделать, сбить и сдать.
Почему подобные тесты полезны
Короткие орфографические задания помогают быстро обнаруживать пробелы в знаниях и закреплять правила с помощью активного воспроизведения. Однако важно не угадывать ответ механически, а проверять каждый вариант. Этот тест особенно полезен: он учит замечать ошибки не только в словах, но и в самом условии задания.
Проверьте свои математические навыки: Пятничная математика: Сможете решить пример 9 + (9 : 9) + (9 × 9) — 9?
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