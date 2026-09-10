Тест на грамотность: В каком слове нужно написать букву «з»?

Правописание приставок, оканчивающихся на з и с, нередко вызывает затруднения. Предлагаем проверить себя: внимательно изучите четыре слова и выберите правильный ответ.

В каком слове на месте пропуска нужно написать букву З?

а) бе…шумный

б) и…портить

в) ра…сказать

г) в…помнить

Не торопитесь с ответом. Иногда тест проверяет не только знание правила, но и внимательность.

Как пишутся приставки на З и С

Выбор согласной зависит от звука, с которого начинается корень.

Перед звонкими согласными и гласными пишется З:

безвредный ;

; безобидный ;

; изменить ;

; разбудить ;

; возглавить.

Перед глухими согласными пишется С:

бесполезный ;

; исправить ;

; раскрыть ;

; вспомнить ;

; восстать.

Запомнить глухие согласные помогает известная фраза:

«Фока, хочешь поесть щец?»

В ней представлены глухие согласные: ф, к, х, ч, ш, п, с, т, щ, ц.

Неожиданный ответ: ни в одном слове

В представленном задании нет правильного варианта. Во всех четырёх словах на месте пропуска необходимо написать букву С:

бесшумный ;

; испортить ;

; рассказать ;

; вспомнить.

Разбираем каждый вариант

Бесшумный

После приставки бес- начинается корень -шум-. Буква ш обозначает глухой согласный, поэтому пишется с:

бесшумный

Испортить

Корень начинается с глухого согласного п, следовательно, выбираем приставку ис-:

испортить

Рассказать

В слове используется приставка рас-, а корень начинается с буквы с. На стыке морфем появляются две одинаковые согласные:

рас + сказать = рассказать

Именно поэтому слово пишется с удвоенной сс.

Вспомнить

Перед глухим согласным п пишется приставка вс-:

вспомнить

Следует учитывать, что в современном русском языке приставка с- не чередуется с приставкой «з-». Например, правильно писать сделать, сбить и сдать.

Почему подобные тесты полезны

Короткие орфографические задания помогают быстро обнаруживать пробелы в знаниях и закреплять правила с помощью активного воспроизведения. Однако важно не угадывать ответ механически, а проверять каждый вариант. Этот тест особенно полезен: он учит замечать ошибки не только в словах, но и в самом условии задания.

Проверьте свои математические навыки: Пятничная математика: Сможете решить пример 9 + (9 : 9) + (9 × 9) — 9?

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