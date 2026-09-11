Пятничная математика: Сможете решить пример 9 + (9 : 9) + (9 × 9) — 9?

Только 1 из 10 решает этот пример правильно! Пятничная математика: 9 + (9:9) + (9×9) — 9

Многие из нас со школьной скамьи уверены, что математика — это скучные формулы, сложные интегралы и графики функций, которые вряд ли пригодятся в реальной жизни. Однако это большое заблуждение! Математика окружает нас повсюду, каждый день. Мы используем её, когда рассчитываем бюджет на месяц, прикидываем скидку на товар в магазине, планируем время в пути или даже адаптируем рецепт любимого пирога под нужный размер формы. Математическое мышление учит нас логике, структурированию информации и способности находить оптимальные выходы из любых, даже самых нестандартных ситуаций.

Чтобы ваш ум оставался острым, ему нужны регулярные тренировки. И сегодня на повестке дня наша традиционная пятничная математика! Мы приготовили для вас пример, который на первый взгляд кажется элементарным, но часто заставляет взрослых людей сомневаться в правильности своего ответа.

Вот этот пример:

9 + (9 : 9) + (9 × 9) — 9 = ?

Ваша задача: попытаться решить это уравнение самостоятельно прямо сейчас. Отложите в сторону смартфоны, закройте приложение калькулятора и не подглядывайте в таблицу умножения! Положитесь исключительно на свою память и школьные знания правил порядка выполнения математических действий.

Подумали? Посчитали? А теперь давайте сверим результаты и разберем этот пример шаг за шагом.

Пошаговое решение:

Главный секрет успешного решения любого математического выражения — это строгое соблюдение порядка действий. Мы помним, что сначала выполняются действия в скобках (умножение и деление), а затем — сложение и вычитание по порядку слева направо.

Шаг 1: Разбираемся с первыми скобками (деление). Делим девять на девять: 9 : 9 = 1

Делим девять на девять: Шаг 2: Разбираемся со вторыми скобками (умножение). Умножаем девять на девять: 9 × 9 = 81

Умножаем девять на девять: Шаг 3: Собираем пример заново. Теперь подставим полученные результаты обратно в наше уравнение. Оно будет выглядеть так: 9 + 1 + 81 — 9 = ?

Теперь подставим полученные результаты обратно в наше уравнение. Оно будет выглядеть так: Шаг 4: Выполняем сложение и вычитание. Идем по порядку слева направо: 9 + 1 = 10 10 + 81 = 91 91 — 9 = 82

(Маленький лайфхак для самых внимательных: на Шаге 3 можно заметить, что у нас есть положительная девятка в начале и отрицательная в конце. Они взаимно уничтожаются (9 — 9 = 0), и остается лишь сложить 1 и 81, что моментально дает нам ответ 82).

Правильный ответ: 82.

Чем полезны такие упражнения?

Если вы справились с задачей — отлично! Если допустили ошибку — ничего страшного, ведь именно для этого и нужна такая гимнастика для ума. Подобные математические головоломки приносят колоссальную пользу нашему мозгу:

Тренировка памяти и концентрации: Решение примеров в уме заставляет вас удерживать в памяти промежуточные результаты, что отлично тренирует кратковременную память. Защита от возрастных изменений: Регулярные умственные нагрузки формируют новые нейронные связи. Это один из лучших способов профилактики снижения когнитивных функций с возрастом. Развитие аналитического мышления: Вы учитесь разбивать одну большую сложную задачу на несколько маленьких и простых шагов, что невероятно полезно и в повседневной жизни, и на работе. Снятие эмоционального напряжения: Переключение внимания с рутинных проблем на логическую задачку помогает мозгу «перезагрузиться» и снизить уровень стресса.

Не забывайте давать своему мозгу такие полезные нагрузки, и он будет радовать вас ясностью и скоростью мышления долгие годы!

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