Ежедневный гороскоп на воскресенье 4 октября 2026 года: время терпения и дипломатии

Самый короткий день недели - воскресенье!

гороскоп на 4 октября

Гороскоп на 4 октября 2026: 23, 24 лунный день. Убывающая Луна.

Воскресенье, 4 октября, задает особый тон всей предстоящей неделе. Звезды советуют сбавить обороты, не принимать поспешных решений и запастись терпением. Луна в Раке делает нас более чувствительными, поэтому любые конфликты сегодня воспринимаются особенно остро. Главный совет дня: идите на компромисс и не пытайтесь продавить свои интересы силой.

🌙 Лунное предупреждение

Осторожность! Воздержитесь от любых покупок (за исключением еды и бензина) и принятия важных решений до 02:30 ночи понедельника, 5 октября, по московскому времени. После этого Луна перейдет из знака Рака в знак Льва, и энергетика дня станет более динамичной и уверенной.

Прогноз для всех знаков зодиака

♈ Овен (21 марта – 19 апреля)

Не ожидайте особой поддержки от партнеров, супругов и близких друзей сегодня. Из-за этого вы можете почувствовать себя оторванным от окружающих или испытать легкое одиночество. Возникает ощущение некой пропасти между вами и всеми остальными. Но помните: это временно. Смелее!

♉ Телец (20 апреля – 20 мая)

Если вы сегодня работаете, решаете вопросы здоровья или занимаетесь домашними животными, вы можете столкнуться с препятствиями. Сотрудничество может быть затруднено. Если это так, то сегодня это вполне ожидаемо. Расслабьтесь. Не делайте из этого проблему. Действуйте позже на этой неделе.

♊ Близнецы (21 мая – 20 июня)

Это непростой день для социальных ситуаций, особенно для романтических встреч или общения с партнером. Это также касается спортивных мероприятий и взаимодействия с детьми. Лучшая стратегия сегодня — идти на компромисс и не создавать лишних волн.

♋ Рак (21 июня – 22 июля)

Ваша уверенность в себе сегодня может быть снижена, потому что вы чувствуете давление со стороны авторитетных фигур в семье и вашем личном пространстве. К счастью, Луна находится в вашем знаке, давая вам небольшое преимущество. Кроме того, вас порадуют встречи с друзьями или светские мероприятия.

♌ Лев (23 июля – 22 августа)

Может показаться, что любые ваши действия сегодня наталкиваются на препятствия или возражения со стороны окружающих. Сохраняйте хладнокровие и будьте особенно внимательны за рулем, во время пробежек, прогулок и разговоров с другими людьми.

♍ Дева (23 августа – 22 сентября)

Финансовые вопросы сегодня могут вызывать стресс. Что бы вы ни пытались сделать, будь то заработок или трата денег, кажется, что что-то обязательно вас подставит или усложнит ситуацию. Возможно, пришло время остановиться и подумать о балансе между вашими потребностями и обязательствами.

♎ Весы (23 сентября – 22 октября)

Для вас важно поддерживать хорошие отношения с окружающими, поскольку вы цените партнерство и близкие связи. Именно поэтому сегодняшний день будет непростым. Что бы вы ни делали, вы можете чувствовать отчуждение от кого-то или ощущение, что вас не понимают. На следующей неделе все наладится. Расслабьтесь.

♏ Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Хорошо, что прекрасная Венера находится в вашем знаке, смягчая ваш стиль общения и помогая вам сохранять терпение, потому что вопросы, связанные с работой, здоровьем и домашними животными, сегодня даются тяжело! Кажется, будто окружающие проверяют ваше терпение на прочность. Действуйте мягко и без спешки.

♐ Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Действуйте сегодня осторожно, поскольку отношения с друзьями, коллективами и даже детьми требуют деликатности. Сделайте шаг назад и дайте ситуации немного «подышать». Не навязывайте никому свои идеи. Выслушайте, что говорят другие, и верьте, что в предстоящую неделю все разрешится.

♑ Козерог (22 декабря – 19 января)

Сегодня не лучший день, чтобы перечить родителям, начальникам, учителям, высокопоставленным лицам и представителям закона. На самом деле, вам лучше держаться подальше от авторитетных фигур, чтобы избежать конфликтов или столкновений. Очевидно, что это не тот день, чтобы просить разрешения или одобрения. Смиритесь с тем, что есть.

♒ Водолей (20 января – 18 февраля)

Вам понадобятся все ваши дипломатические навыки, чтобы избежать споров с братьями, сестрами, родственниками и соседями сегодня, потому что люди настроены категорично. Мало того, что кто-то может с вами не согласиться, он также может попытаться помешать тому, что вы хотите сделать.

♓ Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Это неудачный день для достижения консенсуса в финансовых вопросах, поскольку люди отказываются с чем-либо соглашаться. Более того, они быстро объяснят вам, почему вы не можете что-то сделать. К счастью, ваша способность усердно работать сослужит вам хорошую службу.

🎂 Если ваш день рождения сегодня

Певец Евгений Осин (1964—2018) и певица Лена Катина (1984) родились в этот день. Вы общительны и уверены в себе. Вы рассудительны, спокойны и амбициозны. Это год служения для вас, возможно, служения семье. Заботьтесь о себе, чтобы быть надежной опорой для тех, кто обращается к вам за утешением, руководством и мужеством. Может быть, пришло время для смены имиджа?

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