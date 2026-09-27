Ежедневный гороскоп на понедельник 28 сентября 2026 года

Понедельник день тяжёлый

гороскоп на 28 сентября 2026

Луна без курса

Гороскоп на 28 сентября 2026: 17, 18 лунный день. Убывающая Луна. Сегодня с 12:30 до 18:15 по московскому времени не рекомендуется совершать покупки и принимать важные решения. После 18:15 Луна переходит из Овна в Телец.

Овен

21 марта — 19 апреля

Финансовые обсуждения, особенно связанные с инвестициями, спортом или детьми, сегодня могут перерасти в конфликт. Однако главным событием дня станет неожиданный поступок или заявление партнёра, супруга либо близкого друга. Будьте готовы к сюрпризам.

Телец

20 апреля — 20 мая

Сегодня возможна борьба за влияние с родственником или человеком, с которым вы живёте. Действуйте осторожно. На работе ситуация может внезапно измениться из-за непредвиденных обстоятельств, поэтому оставьте себе пространство для манёвра. Владельцам домашних животных стоит быть особенно внимательными.

Близнецы

21 мая — 20 июня

Неожиданное приглашение может вас порадовать. При этом планы на отдых, спортивные или культурные мероприятия способны внезапно измениться. Родители могут получить неожиданные новости о детях. Возможен волнующий романтический эпизод или флирт.

Рак

21 июня — 22 июля

Привычный уклад дома сегодня может быть нарушен — возможно, из-за ситуации, связанной с родителем или старшим родственником. Не исключена поломка небольшого бытового прибора или другой мелкий бытовой ущерб. В напряжённых разговорах о деньгах и имуществе проявите терпение.

Лев

23 июля — 22 августа

Новые открытия, знакомства, места и идеи могут вас вдохновить. В разговорах с окружающими вы будете откровенны и готовы делиться информацией. День обещает быть насыщенным и полным неожиданных поворотов. Избегайте конфликтов с родителями и людьми, наделёнными властью.

Дева

23 августа — 22 сентября

Старайтесь не затрагивать спорные темы: они могут вывести вас из равновесия. В то же время перед вами могут открыться новые способы заработка. Возможность получить новую работу, найти подработку или приобрести что-то особенное — возможно, современную технику — вас порадует.

Весы

23 сентября — 22 октября

Сегодня личная свобода особенно важна для вас, поэтому вы можете чувствовать необычное беспокойство и стремление к независимости. По этой же причине вас могут раздражать некоторые предложения, касающиеся налогов, долгов, наследства и совместного имущества. Прислушивайтесь к интуиции и доверяйте своим ощущениям.

Скорпион

23 октября — 21 ноября

В общении с окружающими будьте готовы к компромиссу и постарайтесь сделать больше, чем от вас ожидают. Возможна напряжённость в отношениях с руководством, партнёром или супругом. Действуйте осмотрительно. Вероятно, нечто происходящее за кулисами удивит вас или застанет врасплох. Не беспокойтесь: вы достойно справитесь с ситуацией.

Стрелец

22 ноября — 21 декабря

Сегодня знакомый человек может вас удивить. Возможно также необычное новое знакомство. Небольшой конфликт на работе из-за путешествий или политики способен испортить настроение. Прислушайтесь к совету человека моложе вас — его мнение может оказаться неожиданным и полезным.

Козерог

22 декабря — 19 января

Сегодня либо вы удивите кого-то своими словами или поступком, либо вас поразит начальник, родитель или другой авторитетный человек. В любом случае события дня могут иметь неожиданные последствия. Возможен спор из-за стоимости светского мероприятия, расходов на детей или занятий спортом. Постарайтесь быть благоразумными.

Водолей

20 января — 18 февраля

Возможность отправиться в путешествие может возникнуть совершенно неожиданно. С другой стороны, уже намеченная поездка способна сорваться. Вас также могут удивить новости в СМИ или события, связанные с высшим образованием, медициной и законодательством. Избегайте домашних конфликтов, вызванных борьбой за власть. Сохраняйте гибкость.

Рыбы

19 февраля — 20 марта

Проявите терпение в общении со знакомыми, братьями, сёстрами и родственниками — сегодня у вас есть более важные задачи. Неожиданная ситуация, связанная с банковскими делами, наследством или совместным имуществом, может застать вас врасплох. Тщательно проверьте детали, способные повлиять на ваше финансовое положение и активы. Не теряйте бдительности.

Если сегодня ваш день рождения

Сегодня день рождения отмечает актриса Хилари Дафф (1987) и единоборец Фёдор Емельяненко (1976). Вы идеалистичны, артистичны и умеете сопереживать. Цените справедливость и тонко чувствуете красоту во всех её проявлениях.

Предстоящий год пройдёт в более спокойном темпе. Уделите время восстановлению сил. Сосредоточьтесь на дружбе и отношениях с добрыми, надёжными людьми, которые готовы вас поддержать. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если она понадобится.