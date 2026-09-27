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28.09.2026 00:00
чтение: 1 мин
Гороскоп

Ежедневный гороскоп на понедельник 28 сентября 2026 года

Понедельник день тяжёлый
гороскоп на 28 сентября 2026
гороскоп на 28 сентября 2026

Луна без курса

Гороскоп на 28 сентября 2026: 17, 18 лунный день. Убывающая Луна. Сегодня с 12:30 до 18:15 по московскому времени не рекомендуется совершать покупки и принимать важные решения. После 18:15 Луна переходит из Овна в Телец.

Овен

21 марта — 19 апреля

Финансовые обсуждения, особенно связанные с инвестициями, спортом или детьми, сегодня могут перерасти в конфликт. Однако главным событием дня станет неожиданный поступок или заявление партнёра, супруга либо близкого друга. Будьте готовы к сюрпризам.

Телец

20 апреля — 20 мая

Сегодня возможна борьба за влияние с родственником или человеком, с которым вы живёте. Действуйте осторожно. На работе ситуация может внезапно измениться из-за непредвиденных обстоятельств, поэтому оставьте себе пространство для манёвра. Владельцам домашних животных стоит быть особенно внимательными.

Близнецы

21 мая — 20 июня

Неожиданное приглашение может вас порадовать. При этом планы на отдых, спортивные или культурные мероприятия способны внезапно измениться. Родители могут получить неожиданные новости о детях. Возможен волнующий романтический эпизод или флирт.

Рак

21 июня — 22 июля

Привычный уклад дома сегодня может быть нарушен — возможно, из-за ситуации, связанной с родителем или старшим родственником. Не исключена поломка небольшого бытового прибора или другой мелкий бытовой ущерб. В напряжённых разговорах о деньгах и имуществе проявите терпение.

Лев

23 июля — 22 августа

Новые открытия, знакомства, места и идеи могут вас вдохновить. В разговорах с окружающими вы будете откровенны и готовы делиться информацией. День обещает быть насыщенным и полным неожиданных поворотов. Избегайте конфликтов с родителями и людьми, наделёнными властью.

Дева

23 августа — 22 сентября

Старайтесь не затрагивать спорные темы: они могут вывести вас из равновесия. В то же время перед вами могут открыться новые способы заработка. Возможность получить новую работу, найти подработку или приобрести что-то особенное — возможно, современную технику — вас порадует.

Весы

23 сентября — 22 октября

Сегодня личная свобода особенно важна для вас, поэтому вы можете чувствовать необычное беспокойство и стремление к независимости. По этой же причине вас могут раздражать некоторые предложения, касающиеся налогов, долгов, наследства и совместного имущества. Прислушивайтесь к интуиции и доверяйте своим ощущениям.

Скорпион

23 октября — 21 ноября

В общении с окружающими будьте готовы к компромиссу и постарайтесь сделать больше, чем от вас ожидают. Возможна напряжённость в отношениях с руководством, партнёром или супругом. Действуйте осмотрительно. Вероятно, нечто происходящее за кулисами удивит вас или застанет врасплох. Не беспокойтесь: вы достойно справитесь с ситуацией.

Стрелец

22 ноября — 21 декабря

Сегодня знакомый человек может вас удивить. Возможно также необычное новое знакомство. Небольшой конфликт на работе из-за путешествий или политики способен испортить настроение. Прислушайтесь к совету человека моложе вас — его мнение может оказаться неожиданным и полезным.

Козерог

22 декабря — 19 января

Сегодня либо вы удивите кого-то своими словами или поступком, либо вас поразит начальник, родитель или другой авторитетный человек. В любом случае события дня могут иметь неожиданные последствия. Возможен спор из-за стоимости светского мероприятия, расходов на детей или занятий спортом. Постарайтесь быть благоразумными.

Водолей

20 января — 18 февраля

Возможность отправиться в путешествие может возникнуть совершенно неожиданно. С другой стороны, уже намеченная поездка способна сорваться. Вас также могут удивить новости в СМИ или события, связанные с высшим образованием, медициной и законодательством. Избегайте домашних конфликтов, вызванных борьбой за власть. Сохраняйте гибкость.

Рыбы

19 февраля — 20 марта

Проявите терпение в общении со знакомыми, братьями, сёстрами и родственниками — сегодня у вас есть более важные задачи. Неожиданная ситуация, связанная с банковскими делами, наследством или совместным имуществом, может застать вас врасплох. Тщательно проверьте детали, способные повлиять на ваше финансовое положение и активы. Не теряйте бдительности.

Если сегодня ваш день рождения

Сегодня день рождения отмечает актриса Хилари Дафф (1987) и единоборец Фёдор Емельяненко (1976). Вы идеалистичны, артистичны и умеете сопереживать. Цените справедливость и тонко чувствуете красоту во всех её проявлениях.

Предстоящий год пройдёт в более спокойном темпе. Уделите время восстановлению сил. Сосредоточьтесь на дружбе и отношениях с добрыми, надёжными людьми, которые готовы вас поддержать. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если она понадобится.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: SAKHALIFE

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