Ежедневный гороскоп на воскресенье 13 сентября 2026

гороскоп на 13 сентября 2026 года

Лунное предупреждение

Гороскоп на 13 сентября 2026: 2, 3 лунный день. Растущая Луна.

Сегодня с утра до вечера рекомендуется воздержаться от важных решений и любых покупок, кроме продуктов и бензина. После его завершения Луна перейдёт из Весов в Скорпион.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Разговоры с партнёром, супругом или близкими друзьями обещают быть увлекательными, но непредсказуемыми. Возможно знакомство с ярким, неординарным человеком. Не исключено, что кто-то из знакомых удивит вас неожиданным поступком. Учитывайте лунное предупреждение.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Сегодня питомец может потребовать особого внимания: следите за его безопасностью и не оставляйте без присмотра в непривычной обстановке. В остальном день обещает быть энергичным и весёлым. Записывайте интересные идеи, но с их воплощением подождите до завтра.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вдохновение не заставит себя ждать: вы полны творческих идей и готовы к спонтанным поступкам. Возможны неожиданные приглашения и внезапные перемены в планах на отдых. Будьте осторожны во время занятий спортом. Родителям стоит внимательнее следить за детьми.

Рак (21 июня — 22 июля)

Привычный домашний распорядок может нарушиться. Не исключены мелкие бытовые поломки или неожиданный визит гостей. Будьте готовы быстро подстроиться под обстоятельства и постарайтесь отнестись к сюрпризам с юмором. Помните о лунном предупреждении.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня вы мыслите нестандартно и легко находите оригинальные решения. День может пойти не по плану, подарив новые впечатления и знакомства. Следите за своими словами и поступками, а в повседневных делах избегайте спешки. Учитывайте лунное предупреждение.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Внимательно следите за деньгами и личными вещами, чтобы избежать потерь, краж или повреждений. День может преподнести немало сюрпризов. С учётом лунного предупреждения покупки лучше ограничить продуктами и бензином. Будьте собранны и не торопитесь.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Взаимодействие Меркурия в вашем знаке с непредсказуемым Ураном обещает оживлённое общение и поток свежих идей. Возможно, вы неожиданно отправитесь в поездку или найдёте решение давней проблемы. Записывайте удачные мысли, но важные решения и покупки, кроме продуктов и бензина, отложите до завтра.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы пользуетесь повышенным вниманием окружающих, а Венера в вашем знаке добавляет вам обаяния и дипломатичности. Однако сегодня внутреннее беспокойство может заставить вас не раз поменять мнение или планы. Общайтесь в своё удовольствие, но учитывайте ограничения лунного предупреждения.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Договорённости с другом или группой людей могут неожиданно измениться: одни планы отменятся, другие возникнут спонтанно. Возможно, вы по-новому взглянете на свои цели и способы их достижения. Не спешите закреплять эти идеи окончательными решениями — сегодня действует лунное предупреждение.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Родитель, руководитель, преподаватель или другой человек, наделённый авторитетом, может удивить вас своим поведением. Постарайтесь сохранить спокойствие и не реагировать сгоряча. Из-за лунного предупреждения важные решения и покупки, кроме продуктов и бензина, лучше отложить. Запаситесь терпением.

Водолей (20 января — 18 февраля)

День богат идеями, а обсуждения могут принимать неожиданный оборот — особенно если речь зайдёт о политике, религии или расовых вопросах. Не торопитесь давать обещания и брать на себя серьёзные обязательства: большую часть дня действует лунное предупреждение. При этом привычные дела могут продвигаться вполне успешно.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Внимательно отнеситесь к банковским операциям, общим финансам и совместной собственности: неожиданные обстоятельства могут повлиять на ваши интересы. Важные решения и крупные траты лучше отложить. Уделите время приятному общению и будьте открыты возможностям для поездок. Не исключено романтическое знакомство с человеком, который отличается от вашего привычного типажа.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родилась актриса Джин Смарт (1951) и певец Александр Розенбаум (1951).

Вы самостоятельны, чувствительны и целеустремлённы. Позитивный настрой и чувство юмора помогают вам справляться с трудностями. Этот год обещает перемены, которые дадут вам больше личной свободы. Сохраняйте гибкость, расставайтесь с тем, что мешает двигаться вперёд, и не упускайте новые возможности. Будьте готовы действовать быстро: впереди могут быть путешествия и новые знакомства.

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