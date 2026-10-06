Живой мост культур: Мелодии дружбы над Амуром

В Хабаровске прошла молодёжная площадка «Этнокод единства»

5 октября 2026 года в Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) в рамках Международного культурно-образовательного проекта «Поезд дружбы: вместе к Победе!» состоялась молодёжная площадка «Этнокод единства».

Студенты ТОГУ на разных станциях — в формате интерактивных площадок — узнали о культуре разных народов. Участники знакомились с традициями, обычаями и особенностями национального многообразия России.

Мероприятие провели совместно представители Якутии и Хабаровского края: специалист Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского, заместитель председателя Молодежной Ассамблеи народов Якутии Эдуард Федотов, председатель Бурятской местной национально-культурной автономии в г.Якутске Василий Зырянов, эвенкийский ансамбль «Гиркилэн», активисты Молодежной Ассамблеи народов РС (Я), студенты АГУИККИ Александр Карчагин, Илья Дугашев,

активисты Молодежной Ассамблеи народов Хабаровского края во главе с председателем Марией Бровенко и координатором проектов Екатериной Кукель.

Студентка ТОГУ Люба Мителева поделилась впечатлениями:«Я узнала о разных народах много нового. Мероприятие прошло очень полезно и интересно — такие встречи помогают лучше понимать друг друга».

«Этнокод единства» объединил всех нас, таких разных, но живущих в одной стране. И, судя по отзывам участников, код этот найден.



