Разделите радость дружбы: Приглашаем на празднование недели Народы России
Многообразие традиций — культурный код Якутии
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает всех жителей и гостей столицы на мероприятия Международной неделе «Народы России».
С 25 октября по 4 ноября Дом дружбы представит уникальную программу, объединяющую культуру, историю и традиции народов Якутии. Мероприятие призвано укрепить межнациональное согласие и продемонстрировать богатство культурного наследия Якутии.
В рамках Недели состоятся:
🔹 25 октября — ЭТНОКОД: «Единство в многообразии»
Торжественное открытие недели и презентация деятельности этнокультурных организаций. Гостей ждут славянский праздник «Осенины» и обрядовый день народа Саха «Хотой Айыыга сүгүрүйүү».
🔹 26 октября — РУССКИЙ КОД: «Традиции и обычаи»
Интерактивный урок «Свет русских традиций» и экскурсии по выставочным пространствам, которые будут работать до 1 ноября.
🔹 28 октября — КОД СЕВЕРА: «Этно-лаборатория наследия»
Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества КМНС «Легенды Севера», мастер-классы по народным промыслам и концерт «Мы — ЛЮДИ СЕВЕРА».
🔹 31 октября — КОД ЖЕНЩИНЫ: «Нить поколений»
III Республиканский форум женщин национально-культурных объединений «Сохранение народных традиций в руках Матерей», XII круглый стол «Изменения в языковом ландшафте родного края на примере национальных и иностранных языков» и межнациональный проект «Народы поют о маме».
🔹 1 ноября — КОД САХА: «Традиции силы рода»
Традиционный якутский обряд «Баай Байанай», знакомство с охотничьими традициями и этно-концерт «Дэгэрэн Тэтимэ».
🔹 2 ноября — КОД МОЛОДЕЖИ: «Россия. Родина. Единство»
Образовательный молодежный интенсив, включающий школу молодых лидеров НКО и этномедиафорум.
🔹 4 ноября — В День народного единства вас ждут презентация этно-ресторанов Якутска и выставочная экспозиция «Хлеба народов», участие в «Большом этнографическом диктанте» и праздничный концерт «Душа ЯКУТИИ — Душа РОССИИ».
Место проведения: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского. Пригласительные билеты на сайте: ddn-afisha.ru
Станьте частью этого масштабного праздника культуры и дружбы народов!
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий