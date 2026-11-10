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Астанинский вояж министра Спиридонова грозит ему отставкой

Рабочая командировка министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонида Спиридонова на чемпионат мира по спортивной борьбе 2026 года в Астане (Казахстан) стала предметом жесткой общественной дискуссии. Поводом послужило его публичное заявление в эфире зарубежного средства массовой информации в поддержку иностранного атлета, боровшегося против представителя Российской Федерации.

Ни один якутский борец не вошел в состав сборной России, конкуренция очень высокая, якутяне не дотягивают. На мундиале якутские борцы выступили под флагами других государств: Александр Гурьев, греко-римская борьба (55 кг, Беларусь) и вольники — Арыйаан Тютрин (57 кг, Беларусь), Владимир Егоров (57 кг, Северная Македония), Айаал Белолюбский (57 кг, Таджикистан), Георгий Окороков (61 кг, Австралия) и Виктор Рассадин (74 кг, Таджикистан). Увы, ни один из них не поднялся на пьедестал почета. Вольная борьба Якутии давно не может похвастать громкими победами…

Тем не менее, болеть за них в Астану отправилась огромная армия болельщиков из Якутии во главе с министром спорта республики. Многие болельщики отправились за свой счет, вопросов к ним нет. Однако командировка министра напоминает пир во время чумы — республиканские спортобъекты без финансирования, резко повышены цены для населения на спортуслуги, лучшие спортсмены Якутии не могут выехать на российские соревнования. Так зачем министру за счет бюджета ехать на мундиаль, в котором никаких успехов не достигнуто?

В ходе турнира в Астане глава Минспорта Якутии дал интервью местному телеканалу, в котором назвал казахстанского борца вольного стиля Нуркожу Кайпанова «нашим борцом» и пожелал ему победы в финале весовой категории до 74 кг. Оппонентом Кайпанова в решающем поединке являлся российский борец Иналбек Шериев. Огромный зал болел за земляка — хозяина ковра. Тем не менее, финальная схватка завершилась победой Шериева со счетом 10:4, принесшего золотую медаль в копилку сборной России.

Напомним, что в период с 2003 по 2012 год Леонид Спиридонов официально выступал под флагом Казахстана, являлся чемпионом Азии и представлял эту страну на Олимпийских играх.

Если Спиридонов по сей день ассоциирует себя с другой страной, он может добровольно покинуть пост министра Якутии, купить билет до Астаны, на этот раз за свой счет, и сколько угодно болеть за кого пожелает, попутно раздавая интервью. Чемодан, вокзал, Астана.

Однако сейчас Спиридонов занимает государственную должность в Российской Федерации и является представителем исполнительной власти Якутии.

Министр Спиридонов – отнюдь не частное лицо, его нельзя сравнивать с покинувшим страну предпринимателем Арсеном Томским, ныне женатым на казахстанке, и называющим Казахстан своей новой родиной. К действующему министру совершенно другие требования.

С правовой точки зрения действия Леонида Спиридонова подпадают под жесткие антикоррупционные и этические ограничения, нарушение которых в российской практике является безусловным поводом для расторжения контракта:

Федеральный закон № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»: Согласно пункту 13 части 1 статьи 17, чиновникам прямо запрещено допускать публичные высказывания, суждения и оценки в СМИ в отношении решений госорганов или национальных интересов. Аналогичная норма для министров, как лиц на госдолжностях субъектов, закреплена и в Федеральном законе № 414-ФЗ.

Региональное законодательство — Указ № 1278: В Республике Саха (Якутия) продолжает действовать фундаментальный Указ от 16.01.2009 № 1278 «О Кодексе этики и служебного поведения лиц, замещающих государственные должности РС(Я)…». Этот регламент прямо обязывает членов Правительства республики руководствоваться исключительно общегосударственными интересами и полностью исключать публичные действия или суждения, способные нанести малейший ущерб авторитету органов власти.

Публичное пожелание поражения российскому атлету из уст министра Якутии — это грубейший правовой демарш, который полностью противоречит требованиям как федерального законодательства, так и регионального Кодекса этики госслужащего. Официальных комментариев со стороны руководства Якутии по поводу инцидента в Астане пока не прозвучало.

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