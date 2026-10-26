Итоги спортивной недели: Победы, эмоции и новые старты

🏆 Итоги спортивной недели в Якутске: победы, эмоции и новые старты

Прошедшая неделя стала по-настоящему насыщенной: в Якутске и за его пределами прошли турниры разных уровней — от республиканских до городских, а наши спортсмены показали достойный результат.

🤼‍♂️ Вольная борьба: достойно представили школу на республиканском уровне

В селе Ытык‑Кюёль состоялся Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвящённый 75‑летию первого чемпиона мира из якутян Иллариона Георгиевича Федосеева.

Воспитанники ДЮСШ №7 им. И. И. Захарова уверенно заявили о себе:

🥇 Иванов Вася — 1 место (весовая категория 40 кг, Хара), тренер — Мокрощупов А. В.

🥈 Герасимов Айтал — 2 место (28 кг), тренер — Осипов А. П.

🥉 Карпенко Даниель — 3 место (65 кг), тренер — Осипов А. П.

От всей души поздравляем ребят и благодарим тренеров за системную подготовку и вклад в развитие юных талантов! 👏

🎱 Пул «Восьмёрка»: определены чемпионы города

На городском чемпионате по пулу «Восьмёрка» определились сильнейшие:

Среди мужчин:

1 место — Макаров Пётр;

2 место — Эверстов Алексей;

3 место — Оконешников Евгений, Протопопов Афанасий.

Среди женщин:

1 место — Бельчусова Мария;

2 место — Парилова Александра;

3 место — Румянцева Алла, Платонова Екатерина.

Отличный уровень игры и напряжённая борьба до последнего удара — турнир точно запомнится болельщикам.



🏊‍♂️ Плавание: главное — преодолеть себя

В бассейне «Самородок» прошёл турнир по плаванию в рамках Спартакиады инвалидов города Якутска, посвящённой Году единства народов России.

Юные спортсмены с интеллектуальными нарушениями боролись на дистанции 50 метров — вольным стилем и на спине. Каждый заплыв был наполнен эмоциями и стремлением преодолеть собственные границы.

Судейскую коллегию возглавила Элеанора Андреевна Устинова — отличник физической культуры РС(Я) и председатель федерации ЛИН. Благодаря её опыту результаты были зафиксированы максимально точно и объективно.



🥋 Хапкидо: успех на всероссийском уровне

С 9 по 10 октября 2026 года в Новосибирске прошёл Всероссийский детско‑юношеский фестиваль по хапкидо. Якутскую школу достойно представил Стручков Ростислав — ученик 3 «А» класса СОШ №9. В весовой категории до 27 кг (возрастная группа 10–11 лет) Ростислав завоевал 2 место. Тренер спортсмена — Сивцев Г. М. Поздравляем Ростислава и наставника с отличным результатом на всероссийской арене!

🗓 Городские соревнования: все старты завершены

Все запланированные городские первенства на этой неделе уже прошли:

Турнир по шоудауну (настольный теннис для слабовидящих) в рамках Спартакиады инвалидов — завершён.

Чемпионат по быстрым шахматам (РШШЦ, ул. Ярославского, 19/2) — соревнования завершены, итоги фиксируются в рейтинговых системах.

Открытое первенство по дзюдо (ДЮСШ №2) — все поединки проведены, юные борцы продемонстрировали характер и технику.

Первенство по художественной гимнастике (ДЮСШ №9) — старт нового сезона состоялся: на ковёр вышли не только якутские гимнастки, но и спортсменки из Хангаласского, Мегино‑Кангаласского улусов и Нерюнгри.

Впереди — новые вызовы и победы

Мы гордимся каждым выступлением, каждой медалью и каждым преодолённым рубежом. Пусть эти результаты станут стимулом двигаться дальше и ставить новые цели.

Спасибо тренерам, судьям, организаторам, родителям и всем, кто поддерживает спорт в нашем городе! 🤝