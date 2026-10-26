Итоги спортивной недели: Победы, эмоции и новые старты
🏆 Итоги спортивной недели в Якутске: победы, эмоции и новые старты
Прошедшая неделя стала по-настоящему насыщенной: в Якутске и за его пределами прошли турниры разных уровней — от республиканских до городских, а наши спортсмены показали достойный результат.
🤼♂️ Вольная борьба: достойно представили школу на республиканском уровне
В селе Ытык‑Кюёль состоялся Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей, посвящённый 75‑летию первого чемпиона мира из якутян Иллариона Георгиевича Федосеева.
Воспитанники ДЮСШ №7 им. И. И. Захарова уверенно заявили о себе:
🥇 Иванов Вася — 1 место (весовая категория 40 кг, Хара), тренер — Мокрощупов А. В.
🥈 Герасимов Айтал — 2 место (28 кг), тренер — Осипов А. П.
🥉 Карпенко Даниель — 3 место (65 кг), тренер — Осипов А. П.
От всей души поздравляем ребят и благодарим тренеров за системную подготовку и вклад в развитие юных талантов! 👏
🎱 Пул «Восьмёрка»: определены чемпионы города
На городском чемпионате по пулу «Восьмёрка» определились сильнейшие:
Среди мужчин:
1 место — Макаров Пётр;
2 место — Эверстов Алексей;
3 место — Оконешников Евгений, Протопопов Афанасий.
Среди женщин:
1 место — Бельчусова Мария;
2 место — Парилова Александра;
3 место — Румянцева Алла, Платонова Екатерина.
Отличный уровень игры и напряжённая борьба до последнего удара — турнир точно запомнится болельщикам.
🏊♂️ Плавание: главное — преодолеть себя
В бассейне «Самородок» прошёл турнир по плаванию в рамках Спартакиады инвалидов города Якутска, посвящённой Году единства народов России.
Юные спортсмены с интеллектуальными нарушениями боролись на дистанции 50 метров — вольным стилем и на спине. Каждый заплыв был наполнен эмоциями и стремлением преодолеть собственные границы.
Судейскую коллегию возглавила Элеанора Андреевна Устинова — отличник физической культуры РС(Я) и председатель федерации ЛИН. Благодаря её опыту результаты были зафиксированы максимально точно и объективно.
🥋 Хапкидо: успех на всероссийском уровне
С 9 по 10 октября 2026 года в Новосибирске прошёл Всероссийский детско‑юношеский фестиваль по хапкидо. Якутскую школу достойно представил Стручков Ростислав — ученик 3 «А» класса СОШ №9. В весовой категории до 27 кг (возрастная группа 10–11 лет) Ростислав завоевал 2 место. Тренер спортсмена — Сивцев Г. М. Поздравляем Ростислава и наставника с отличным результатом на всероссийской арене!
🗓 Городские соревнования: все старты завершены
Все запланированные городские первенства на этой неделе уже прошли:
Турнир по шоудауну (настольный теннис для слабовидящих) в рамках Спартакиады инвалидов — завершён.
Чемпионат по быстрым шахматам (РШШЦ, ул. Ярославского, 19/2) — соревнования завершены, итоги фиксируются в рейтинговых системах.
Открытое первенство по дзюдо (ДЮСШ №2) — все поединки проведены, юные борцы продемонстрировали характер и технику.
Первенство по художественной гимнастике (ДЮСШ №9) — старт нового сезона состоялся: на ковёр вышли не только якутские гимнастки, но и спортсменки из Хангаласского, Мегино‑Кангаласского улусов и Нерюнгри.
Впереди — новые вызовы и победы
Мы гордимся каждым выступлением, каждой медалью и каждым преодолённым рубежом. Пусть эти результаты станут стимулом двигаться дальше и ставить новые цели.
Спасибо тренерам, судьям, организаторам, родителям и всем, кто поддерживает спорт в нашем городе! 🤝
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