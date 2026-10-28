Лучшие в стране! Спортивная команда СТНГ завоевала высшую награду

Спортивная команда «Сахатранснефтегаза» признана лучшей спортивной трудовой командой России



27 октября в Центральном исполнительном комитете партии «Единая Россия» прошло заседание Организационного комитета Всероссийского спортивного марафона «Сила России», в ходе которого были озвучены ключевые итоги пятого юбилейного марафона и объявлены лучшие команды страны.



Так, в этом году, опередив более 400 трудовых команд со всей страны, победителем соревнований «Лучшая спортивная трудовая команда России» стала команда национальной газовой компании «Сахатранснефтагаз». Трое работников компании вошли в ТОП-100 лучших в России, а Якутский региональный совет сторонников вошел в десятку лучших по итогам проведения марафона «Сила России».

Напомним, что Всероссийский спортивный марафон «Сила России», организованный сторонниками партии «Единая Россия», проходил в этом году в регионах с апреля по октябрь и объединил людей разных возрастов, уровней спортивной подготовки и профессионального опыта.



За всё время проведения проект охватил более 2 миллионов человек, и по всей стране состоялось свыше 10 тысяч тренировок, соревнований и мастер-классов. Помимо командных и индивидуальных состязаний, участники присоединялись к пяти тематическим неделям – по национальным видам спорта, поддержке участников СВО и их семей, семейному спорту, шахматам и инклюзивным видам спорта.



«Марафон «Сила России» – часть системной работы по укреплению здоровья жителей России. В этом году только участники личных и командных зачётов в приложении прошли более 2,3 миллиарда шагов и потратили почти 100 миллионов килокалорий – это как примерно 40 раз обойти Землю по экватору. За каждой такой цифрой стоит реальный вклад в здоровье: люди выходят из дома, тренируются семьями, коллективами, однокурсниками, соседями», – рассказала председатель Центрального совета сторонников «Единой России», первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Сенатор, Герой России, олимпийский чемпион Александр Карелин напомнил, что в рамках марафона прошёл сбор предложений в Народную программу, которая включила в себя широкий спектр инициатив: от оборудования школьных залов до возможности по месту жительства заниматься спортом.



Он поблагодарил регионы за активное участие и отметил совместную работу с Паралимпийским комитетом и Фондом защитников Отечества.



«Быть сильным с «Единой Россией», быть частью большого, бескрайнего, мощного государства», — подчеркнул Александр Карелин.



Одним из условий награждения победителей соревнований является возможность приглашения в свой регион членов Оргкомитета марафона. Так, спортсмены «Сахатранснефтегаза» пригласили в Якутию Героя России, трехкратного Олимпийского чемпиона, председателя Оргкомитета марафона Александра Александровича Карелина, на что тот дал предварительное согласие.



Республиканский оргкомитет и Совет сторонников выражают благодарность за помощь в организации марафона коллективу Министерства по физической культуре и спорту Якутии, Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия) и региональному отделению «Нефтегазстройпрофсоюз».



«Мы гордимся спортивной командой газовой компании, и победа коллектива из республики является демонстрацией эффективной государственной и корпоративной политики в области массовой физической культуры и спорта, проводимой в Якутии», — сказал председатель регионального Совета сторонников, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Ил Тумэне Алексей Колодезников.



