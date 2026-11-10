Математический тест на логику: Реши пример 120 : [40 — (12 + 4 × 2)] × 5
Головоломка для ума: чему равен пример 120 : [40 − (12 + 4 × 2)] × 5?
Математика нужна не только на школьных уроках. Мы пользуемся ею каждый день: считаем сдачу в магазине, планируем бюджет, прикидываем размер скидки, пересчитываем рецепт на нужное число порций. Чем увереннее человек считает в уме, тем проще ему принимать повседневные решения.
Проверить свои навыки поможет пример, который составил для читателей автор SakhaLife Денис Долганов.
Условие задачи
120 : [40 − (12 + 4 × 2)] × 5 = ?
Задача: решите пример самостоятельно, без калькулятора.
Попробуйте решить сами
Не спешите прокручивать страницу до ответа.
Подсказка: главное здесь не скорость счёта, а правильный порядок действий.
Ответ: 30
Чтобы решить пример, нужно помнить три правила:
- Сначала выполняются действия в скобках, начиная с внутренних.
- Умножение и деление выполняются раньше сложения и вычитания.
- Умножение и деление равноправны и выполняются по порядку слева направо.
Решение по шагам:
- Умножение во внутренних скобках: 4 × 2 = 8.
- Сложение во внутренних скобках: 12 + 8 = 20.
- Вычитание в квадратных скобках: 40 − 20 = 20.
- Деление: 120 : 20 = 6.
- Умножение: 6 × 5 = 30.
Запись в одну строку:
120 : [40 − (12 + 4 × 2)] × 5 = 120 : [40 − 20] × 5 = 120 : 20 × 5 = 6 × 5 = 30
Где легко ошибиться
- Ответ 75. Он получается, если сначала сложить 12 + 4, а потом умножить на 2. Умножение должно выполняться раньше сложения.
- Ответ 1,2. Он получается, если сначала умножить 20 × 5, а потом разделить 120 на 100. Деление и умножение выполняются слева направо, поэтому первым идёт деление.
Интересный факт про числа
Число 30, которое получилось в ответе, — наименьшее число, равное произведению трёх разных простых чисел: 2 × 3 × 5 = 30. Кроме того, это сумма квадратов первых четырёх натуральных чисел: 1 + 4 + 9 + 16 = 30.
Число 120, с которого начинается пример, тоже примечательно. Это факториал пяти, то есть произведение всех чисел от 1 до 5: 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 120.
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