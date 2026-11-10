Математический тест на логику: Реши пример 120 : [40 — (12 + 4 × 2)] × 5

Пример со скобками, который проверит внимательность: решение без калькулятора

Головоломка для ума: чему равен пример 120 : [40 − (12 + 4 × 2)] × 5?

Математика нужна не только на школьных уроках. Мы пользуемся ею каждый день: считаем сдачу в магазине, планируем бюджет, прикидываем размер скидки, пересчитываем рецепт на нужное число порций. Чем увереннее человек считает в уме, тем проще ему принимать повседневные решения.

Проверить свои навыки поможет пример, который составил для читателей автор SakhaLife Денис Долганов.

Условие задачи

120 : [40 − (12 + 4 × 2)] × 5 = ?

Задача: решите пример самостоятельно, без калькулятора.

Попробуйте решить сами

Не спешите прокручивать страницу до ответа.

Подсказка: главное здесь не скорость счёта, а правильный порядок действий.

Ответ: 30

Чтобы решить пример, нужно помнить три правила:

Сначала выполняются действия в скобках, начиная с внутренних.

Умножение и деление выполняются раньше сложения и вычитания.

Умножение и деление равноправны и выполняются по порядку слева направо.

Решение по шагам:

Умножение во внутренних скобках: 4 × 2 = 8. Сложение во внутренних скобках: 12 + 8 = 20. Вычитание в квадратных скобках: 40 − 20 = 20. Деление: 120 : 20 = 6. Умножение: 6 × 5 = 30.

Запись в одну строку:

120 : [40 − (12 + 4 × 2)] × 5 = 120 : [40 − 20] × 5 = 120 : 20 × 5 = 6 × 5 = 30

Где легко ошибиться

Ответ 75. Он получается, если сначала сложить 12 + 4, а потом умножить на 2. Умножение должно выполняться раньше сложения.

Он получается, если сначала сложить 12 + 4, а потом умножить на 2. Умножение должно выполняться раньше сложения. Ответ 1,2. Он получается, если сначала умножить 20 × 5, а потом разделить 120 на 100. Деление и умножение выполняются слева направо, поэтому первым идёт деление.

Интересный факт про числа

Число 30, которое получилось в ответе, — наименьшее число, равное произведению трёх разных простых чисел: 2 × 3 × 5 = 30. Кроме того, это сумма квадратов первых четырёх натуральных чисел: 1 + 4 + 9 + 16 = 30.

Число 120, с которого начинается пример, тоже примечательно. Это факториал пяти, то есть произведение всех чисел от 1 до 5: 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 120.

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