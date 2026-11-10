Иллюзия легких денег: Суд вынес жесткий приговор юным девушкам

В г. Якутске две девушки осуждены к лишению свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух девушек, 2006 и 2005 г.р., жительниц

Вилюйского района. Они осуждены по ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «г» ч. 4, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков, с использованием сети «Интернет», организованной группой в крупном и особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).

В суде установлено, что в 2025 году подсудимые, вступили в роли «закладчиков» в состав организованной преступной группы и оборудовали на территории г. Якутска тайники из двух партий наркотиков весом 377,17 грамм и 44,932 грамм, что является особо крупным и крупным размером. При этом были задержаны сотрудниками полиции.

Кроме того, девушки получив на общий мультивалютный криптокошелек биткоины, конвертировали их и вывели более 952 тыс. рублей на банковскую карту.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил одну из девушек к 8 годам лишения свободы, вторую к 7 годам лишения свободы с отбыванием ими наказания в колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.