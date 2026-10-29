Жуткое преступление: 16 ударов строительным молотком

❗️ В Алданском районе вынесен приговор по уголовному делу об убийстве в пиццерии

17- летний подсудимый осужден к 5 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Вину он признал частично, заявив, что действовал в состоянии аффекта.

Как сообщалось ранее, 30.05.2026 в вечернее время подсудимый, на почве личных неприязненных отношений, вызванных ссорой, находясь в подсобном помещении пиццерии г. Алдана, нанес строительным молотком не менее шестнадцати ударов в область головы и другим частям тела своего коллеги, 2009 г.р. В результате полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

В пользу отца погибшего также взыскана компенсация морального вреда в сумме 2 млн рублей.