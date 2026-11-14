Как пенсионерка-инвалид через суд отстояла свой дом, в котором жила 23 года

Как пенсионерка из Вилюйского района через суд отстояла свой дом, в котором жила 23 года

Представьте себе ситуацию: человек живет в одном и том же доме десятилетиями, платит за свет, воду, делает ремонт, чувствует себя полноправным хозяином… а на бумаге этот дом ему не принадлежит. Именно с такой несправедливостью столкнулась жительница села Сыдыбыл Вилюйского района.

Всё началось с того, что женщина обратилась в прокуратуру за помощью. Оказалось, что более 23 лет назад ей предоставили жилье как работнице совхоза. Она въехала, обустроилась и зажила своей жизнью. Но вот беда — никаких официальных документов на квартиру или дом она так и не получила. Право собственности оформлено не было.

Женщина всё эти годы честно и открыто владела жильем. Она не пряталась, не скрывала факт проживания, регулярно оплачивала все коммунальные услуги и расходы по содержанию дома. За четверть века никто другой не предъявлял прав на эту недвижимость — ни бывшие работодатели, ни родственники, ни государство.

Особенно важно отметить, что героиня этой истории — не просто жилец, а пенсионерка с инвалидностью III группы. Для неё вопрос жилищной стабильности стоит особенно остро.

Прокуратура Вилюйского района тщательно изучила обращение, проверила все факты и поддержала позицию женщины. Дело дошло до суда, который, взвесив все обстоятельства, вынес справедливое решение, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, спустя 23 года, женщина наконец-то получила то, что по праву принадлежало ей всё это время — официальное право собственности на свой дом. Теперь её жилищные права защищены документально, и она может спать спокойно.

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