Страшный размах: Наркоимперия на 300 миллионов и мешки с наличкой

Вступил в силу приговор организатору наркомагазина с оборотом свыше 300 млн рублей

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил без изменения приговор Верховного суда Республики Саха (Якутия) в отношении организатора и участника межрегионального преступного сообщества, сбывавшего наркотики через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, 32-летний уроженец Казани проведет 17 лет в исправительной колонии строгого режима, а 33-летний житель Нерюнгри — 10,5 года. Также осужденным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев соответственно. Апелляционные жалобы защиты, в которых фигуранты просили об оправдании и переквалификации обвинения, отклонены, приговор вступил в законную силу.

Как установило следствие и суд, осенью 2022 года уроженец Казани создал и возглавил преступную организацию для бесконтактного сбыта наркотиков через собственный интернет-магазин. Сеть структурных подразделений действовала по территориальному принципу и охватывала десять городов России, включая Якутск, Нерюнгри, Алдан, Тынду, Благовещенск, Белогорск, Воркуту, Читу, Вичугу и Махачкалу. За время работы нелегального ресурса его финансовый оборот превысил 300 млн рублей.

Второй фигурант дела — ранее не судимый машинист угледобывающей компании из Нерюнгри — присоединился к группе в качестве курьера-закладчика в сентябре 2024 года, откликнувшись на предложение вербовщика в мессенджере. Спустя три месяца, 4 декабря 2024 года, его задержали оперативники.

В июле 2026 года Верховный суд Якутии признал мужчин виновными по статьям об организации и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), а также о незаконном сбыте и пересылке наркотических средств организованной группой (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Помимо реальных сроков, суд конфисковал в доход государства изъятые у лидера группировки кроссовер Hyundai Palisade, более 27,4 млн рублей и $10,2 тыс.