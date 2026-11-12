Информация от 11 ноября 2026 года

Беда на ровном месте: Младенец попал в больницу

Сотрудники правоохранительных органов в Якутии за минувшие сутки пресекли несколько повторных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и нелегального оборота спиртного, а также начали проверку по факту бытового травмирования грудного ребенка в столице республики. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры со ссылкой на сводку дежурного прокурора.

По данным надзорного ведомства, в Якутске в больницу с различными травмами был экстренно госпитализирован младенец. Несчастный случай произошел в одной из квартир на улице Каландрашвили — ребенок упал с пеленального стола. По данному инциденту организована процессуальная проверка.

Всего за прошедшие 24 часа в регионе официально зарегистрировано четыре преступления, расследование уголовных дел находится на особом контроле прокуратуры. В частности, в Якутске и Мегино-Кангаласском районе инспекторы задержали злостных нарушителей, которые повторно сели за руль в нетрезвом состоянии, что влечет за собой уже уголовную ответственность. Кроме того, в Нюрбинском районе полицейские выявили факт повторной незаконной продажи алкогольной продукции.

Общая обстановка на дорогах республики обошлась без трагедий — дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом за сутки не зафиксировано. Тем не менее в ходе рейдов от управления транспортом были отстранены еще восемь водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения.