Как расследование гибели Сергея Соседова обнажило неприглядный облик мэра Нерюнгри

Федеральный телеканал «Россия-1» в программе Андрея Малахова продолжает собственное расследование загадочной гибели музыкального критика Сергея Соседова в Нерюнгри. Авторы передачи последовательно подводят зрителей к версии о том, что известный журналист мог быть отравлен редким ядом, который местные медики попросту не сумели идентифицировать. В студии также прозвучала версия, что в роковой день своей гибели Соседов встречался с мэром Нерюнгри Ильей Гудошником в местном ресторане «Хариус».

Федеральные журналисты работали в Нерюнгри. Местные эксперты в студии Малахова были представлены нерюнгринским предпринимателем и общественницей Валентиной Кузнецовой, а также журналистами, супругами Айталиной Никифоровой и Сергеем Сумченко.

Выпуск вызвал столь мощный резонанс, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал новый, повторный доклад о ходе расследования. Следствие выходит на новый виток.

Впрочем, даже если силовики всерьез возьмут в разработку версию заказного убийства Соседова, непонятным остается главное — какие у кого-либо могли быть мотивы. Ответы на эти вопросы может дать новая серия «Малахова», где уже анонсированы очередные сенсации, и официальное расследование Следкома.

Однако трагедия с Сергеем Соседовым привлекла внимание к теме морального и политического облика современного российского мэра на примере нерюнгринского градоначальника Ильи Гудошника.

Местная общественница Валентина Кузнецова само избрание Гудошника мэром назвала «сюром». «Тамадой», «лизунками-сосунками» его называли», — охарактеризовала Кузнецова бизнес Гудошника до кресла мэра.

В эфире федерального канала депутат Госдумы Виталий Милонов не удержался от жесткой параллели, сравнив градоначальника Гудошника с «негодяем из соседней страны» — Украины, который также пришел во власть из развлекательной индустрии.

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Обращаясь к деталям передачи, нельзя пройти мимо шокирующих кадров из личных социальных сетей самого градоначальника. Как анонсировал их Андрей Малахов, «они вас шокируют не меньше, чем эксклюзивное видео смерти Сергея Соседова».

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В своем Инстаграме* (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) этот действующий чиновник весело скачет, поет и танцует под песню Верки Сердючки, громко выкрикивая измененные строки из украинского гимна («Ще не вмерла Україна…»).

Даже если принять оправдания мэра о том, что видео было загружено до начала СВО, остается главный вопрос: почему градоначальник до сих пор продолжает держать этот ролик в открытом доступе на своих действующих страницах?

Мэр Нерюнгри администрирует и ведет сразу две страницы в запрещенной соцсети. Оба аккаунта привязаны к его личному номеру мобильного телефона.

В первом аккаунте в открытом доступе размещен скандальный видеоролик с исполнением строк украинского гимна. Видеозапись до сих пор открыта для просмотра, комментирования и копирования любыми пользователями сети. И была показана на всю страну в передаче «Малахов».

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На втором аккаунте, зарегистрированном на тот же самый номер телефона, опубликована фотография И.О. Гудошника на территории Украины, а именно в городе Запорожье. Чиновник позирует на фоне официальной украинской государственной символики — герба-трезубца на здании государственного органа власти. Гудошник демонстрирует при этом сжатый кулак — жест, традиционно символизирующий солидарность и политический протест. И это фото так же было показано в передаче «Малахов».

Подобное поведение мэра Нерюнгри в информационном пространстве вызывает массу вопросов и может трактоваться как дискредитация статуса муниципального служащего органов власти РФ и нарушение целого ряда правовых и этических норм:

Признаки длящегося административного правонарушения (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Публичное тиражирование подобных материалов действующим мэром города в запрещенной соцсети содержит признаки дискредитации Вооруженных сил и органов государственной власти Российской Федерации. Поскольку указанные материалы находятся в открытом публичном доступе в сети Интернет в настоящий момент, данное деяние носит характер длящегося правонарушения, вредное воздействие которого продолжается непрерывно до момента пресечения или удаления контента. Кроме того, компетентным органам предстоит оценить публикации на предмет нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности, учитывая правовой статус демонстрируемой символики.

Нарушение Федерального закона № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». Статья 14.2 данного закона устанавливает жесткие требования к служебному поведению: муниципальный служащий обязан поддерживать авторитет органов местного самоуправления и не совершать поступков, порочащих его честь и достоинство, в том числе во внеслужебное время и в информационном пространстве.

Нарушение Кодекса этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих Республики Саха (Якутия). Региональный нормативный акт прямо обязывает чиновников любого ранга воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении ими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету муниципального органа.

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«Кто вообще сидит в администрациях?» — воскликнул Андрей Малахов, показав кадры с поюще-танцующим Гудошником.

«Что вообще творится в Якутии?», — возникает вопрос. То министр спорта республики публично желает проигрыша российскому борцу на чемпионате мира в Астане, то мэр Нерюнгри по сей день скачет в соцсетях под измененные строки гимна Украины, тогда как пятый год гибнут на СВО наши парни. Почему публичные люди, официальные представители власти позволяют себе выступать против интересов России?

Пока следователи СК разбираются в истинных причинах гибели Сергея Соседова, открытые страницы нерюнгринского мэра и позиция региональных чиновников требуют принципиальной правовой и политической оценки.

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Сетевое издание SakhaLife