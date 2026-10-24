25.10.2026 04:26
чтение: 1 мин
Экс-министр финансов объяснил, как в Якутии тратят народные деньги
Полный зал собрался в пятницу в Якутском рескоме КПРФ на лекцию экс-министра финансов Якутии, политика Эрнста Березкина. Тема лекции — «Бюджет Якутии — это ваши деньги. Хотите знать, как их тратят?»
Зал был полностью заполнен. Сам Березкин признался, что не ожидал такого большого числа слушателей, сообщает Якутия.Инфо.
Как отметили организаторы из рескома, в дальнейшем планируется проводить аналогичные лекции по другим актуальным темам и проблемам республики.
Читайте также:
Источник: Якутия.Инфо
Фото: Скриншот с видео Якутия.Инфо
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий