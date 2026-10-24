Экс-министр финансов объяснил, как в Якутии тратят народные деньги

Полный зал собрался в пятницу в Якутском рескоме КПРФ на лекцию экс-министра финансов Якутии, политика Эрнста Березкина. Тема лекции — «Бюджет Якутии — это ваши деньги. Хотите знать, как их тратят?»

Зал был полностью заполнен. Сам Березкин признался, что не ожидал такого большого числа слушателей, сообщает Якутия.Инфо.

Как отметили организаторы из рескома, в дальнейшем планируется проводить аналогичные лекции по другим актуальным темам и проблемам республики.