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25.10.2026 04:26
чтение: 1 мин
Политика

Экс-министр финансов объяснил, как в Якутии тратят народные деньги

Полный зал собрался в пятницу в Якутском рескоме КПРФ на лекцию экс-министра финансов Якутии, политика Эрнста Березкина. Тема лекции — «Бюджет Якутии — это ваши деньги. Хотите знать, как их тратят?»

Зал был полностью заполнен. Сам Березкин признался, что не ожидал такого большого числа слушателей, сообщает Якутия.Инфо.

Как отметили организаторы из рескома, в дальнейшем планируется проводить аналогичные лекции по другим актуальным темам и проблемам республики.

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Источник: Якутия.Инфо
Фото: Скриншот с видео Якутия.Инфо

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